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Zverev võitis kolmes setis, üllataja Fery tuli välja raskest seisust

Tennis
Alexander Zverev.
Alexander Zverev. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Wimbledoni suure slämmi turniiril selgusid laupäeval meeste üksikmängus kõik neljandasse ringi pääsenud tennisistid.

Kuu aega tagasi Prantsusmaa lahtistel triumfeerinud sakslane Alexander Zverev (ATP 3.) alistas maailma edetabelis 92. tabelireal paikneva ameeriklase Marcos Gironi 6:2, 7:6 (4), 6:4. Järgmises ringis ootab Zverevit ees lahing 13. asetusega tšehh Jiri Leheckaga (ATP 14.), kes sai 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 võidu hispaanlase Jaume Munari (ATP 44.) üle.

Esikümne mängijatest teenisid võidu veel ka austraallane Alex de Minaur (ATP 6.), ameeriklane Taylor Fritz (ATP 7.) ja itaallane Flavio Cobolli (ATP 10.). Viienda asetusega De Minaur sai 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 jagu ameeriklasest Zachary Svajdast (ATP 66.), kuuenda paigutusega Fritz kaotas itaallasele Lorenzo Sonegole (ATP 69.) avaseti 4:6, kuid võitis kolm järgmist setti 6:3, 6:4 ja 7:6 (5). Cobolli alistas neli tundi kestnud lahingus venelase Karen Hatšanovi (ATP 22.) 0:6, 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2, 6:2.

De Minaur ja Cobolli kohtuvad neljandas ringis omavahel. Fritz mängib 10. asetatud Aleksander Bubliku (ATP 11.) vastu, kes võitis ameeriklast Frances Tiafoed (ATP 19.) 4:6, 7:6 (5), 7:6 (11), 4:6, 6:3.

Bulgaaria vanameister Grigor Dimitrov (ATP 146.) pidas kunagise finalisti itaallase Matteo Berrettiniga (ATP 51.) maha viiesetilise lahingu. Dimitrov võitis kaks esimest setti 6:3 ja 6:4, ent kaotas seejärel järgmised 3:6 ja 5:7. Otsustava seti kallutas Dimitrov enda kasuks neljandas geimis sooritatud murdega ja teenis teiselt matšpallilt 6:3 võidu.

Vabapääsme ehk wild-card'iga põhiturniirile jõudnud britt Arthur Fery (ATP 114.) vajas samuti võiduks viit setti. Fery kaotas avaseti belglasele Zizou Bergsile (ATP 37.) 2:6, võitis järgmise seti 7:5, aga jäi kolmandas setis uuesti alla numbritega 2:6. Neljandas setis oli britt 1:4 kaotusseisus, kuid tuli nelja järjestikuse geimivõidu abil mängu tagasi ja pani kiires lõppmängus oma paremuse maksma numbritega 7:3. Sama stsenaarium rullus lahti viiendas setis, kus Fery tuli välja 1:4 kaotusseisust ning võitis kiire lõppmängu 10:5.

23-aastasest Feryst sai 33 aasta pikkuse pausi järel esimene vabapääsmega britt, kes jõudnud Wimbledonis neljandasse ringi. Seal on tema vastaseks Dimitrov.

Toimetaja: Henrik Laever

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