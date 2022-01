Odermatt võitis viimase olümpia eelse võistluse

Nädala jooksul teist korda kodupubliku ees võidutsenud Odermatt edestas teisena lõpetanud Aleksander Aamodt Kildet 0,23 sekundiga. Pjedestaali viimase koha teenis austerlane Matthias Mayer, kes kaotas Odermattile 0,58 sekundiga.

Esiviisikusse pääsesid veel sakslane Romed Baumann (+0,61) ja kanadalane James Crawford (+0,77).

Pekingi taliolümpiamängude eel hoiab MK-sarja üldarvestuses esikohta Marco Odermatt, kes on kogunud 945 punkti. Teisel kohal on norralane Aleksander Aamodt Kildet 549 punktiga ja kolmandal kohal paikneb Matthias Mayer 507 punktiga.

Odermatt's Super-G victory today at the @WeltcupWengen makes him the 4th Swiss male to win at least 6 World Cup races in a single season along with Zurbriggen (1987/87), Accola (1991/92) and Janka (2009/10).#fisalpine pic.twitter.com/p0QUgYSJZw