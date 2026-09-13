Eesti soovib rahvusvahelisi saalihokiturniire veelgi võõrustada

Eesti U-19 saalihokikoondis kindlustas maailmameistrivõistluste valikturniiril ühtse meeskonnamänguga koha MM-il. Koondise kapteni Markus-Lion Räitsaku sõnul kasvas meeskond turniiriga lähedasemaks.

"Oleme poistega väga hästi mänginud, oleme tiimiga väga ühtlaselt koos olnud ja esimest mängust peale samm-sammult paremaks läinud, ei saa teisi alahinnata," sõnas Räitsak ERR-ile. "Vastasmeeskondi ei saa alahinnata. Esimesest minutist kuni lõpusireenini peab pingutama."

Viiepäevane spordinädal sai Jõgeval Eesti jaoks väärika punkti 2:1 võiduga Sloveenia üle. Eesti Saalihokiliidu tegevjuhi Joosep Perandi sõnul oli turniir edukas kordaminek, millel on suur tähendus ka ala tuleviku osas.

"Kui mõelda, kes olid selle turniiri favoriidid, siis selleks olid Eesti, Ungari, Sloveenia, aga esimestel päevadel oli omajagu üllatusi ja see tabel oli mingil hetkel väga läbisegi," kirjeldas ta. "Mis oli kindel, oli eestlaste tugevus. Kuigi esimene päev läks raskustega, siis ülejäänud päevadel leidsid poisid oma rütmi üles ja vormistasid oma võidu kindlalt ära."

"Me soovime korraldada eestis rahvusvahelisi turniire," jätkas Perandi. "See turniir siin Jõgeval kui ka U-19 tüdrukute turniir jaanuaris on selle näitajaks. Ja suur soov on ka tulevikus Eestis midagi sellist korraldada."

Veebruaris ootab Eesti U-19 koondist ees MM-finaalturniir Riias.