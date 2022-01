Mäesuusatamise MK: šveitslased võtsid kaksikvõidu

Kahekordse olümpiamedalisti järel sai teise koha MK-sarja üldliider šveitslane Marco Odermatt (+0,21) ning kolmas oli kodupubliku rõõmuks austerlane Daniel Hemetsberger (+0,90).

Feuz võitis eelmisel aastal Kitzbühelis mõlemad kiirlaskumised, kuid sel hooajal polnud ühtegi etapivõitu veel saanud.

Teise koha saanud Odermatt pole veel kiirlaskumises esikohale tulnud, kuid see oli tema kolmas teine koht sel hooajal.

Feuz ütles, et talle väga meeldib koos noorema kaasmaalasega võistelda.

"Me lihtsalt teeme teineteisele häid komplimente," ütles Feuz. "Oleme Marcoga üksteisele toeks. Ta on noor ja ta ei mõtle nii palju üle kui mina. Kui me aga suusatamist arutame, siis oleme samal lainel."

Mäesuusatamise MK-sarja üldliider on Odermatt, kellele järgnevad norralane Aleksander Aamodt Kilde ja austerlane Matthias Mayer. Feuz hoiab hetkel neljandat positsiooni.