Mikaela Shiffrin võitis etapi ning püstitas uue rekordi

Finišis pisaraid valanud kahekordne olümpiakuld on nüüd ühel alal võitnud rohkem sõite, kui ükski teine mees- või naissuusataja.

"Ma lihtsalt nutan viimasel ajal palju," ütles Shiffrin, kes on vaevelnud seljaprobleemide käes ning kes jättis eelmisel kuul kaks võistlust vahele pärast positiivse koroonaproovi andmist.

"See on nii suur privileeg sellel mäel võistelda ja kõik, mida ma täna teha tahtsin, oli võitmine. Praegu on üsna eriline tunne. Tunnen nagu seda poleks juhtunudki," lisas ameeriklanna.

Eelmisest kuuest slaalomist viis võitnud slovakitar Petra Vlhova pidi leppima teise kohaga (+0,15). Kolmanda koha sai sakslanna Lena Duerr (+0,93).