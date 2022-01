Pika pausi järel väljakule naasnud Nadal Djokovicile kaasa ei tunne

ATP sarjas viimati 5. augustil väljakul käinud Nadal oli Melbourne'is toimuval Austraalia lahtiste soojendusturniiril teises ringis Berankisest parem 6:2, 7:5. Detsembris mängis Nadal ühe matši Abu Dhabi näidisturniiril, kui kaotas Andy Murrayle.

"Mul on väga hea meel taas turniiridel kaasa lüüa. Naasmiseks on Austraaliast paremat paika raske ette kujutada," tõdes Nadal. "See on alles mu esimene matš pärast pikka pausi ja olen viimase pooleteise aasta jooksul läbi elanud raskeid hetki. Üldiselt olen aga õnnelik ja on tähtis võidukalt alustada."

35-aastane hispaanlane pidi mängujärgsel pressikonverentsil vastama ka Novak Djokovici puudutavatele küsimustele. Vaktsineerimata, kuid Austraalia lahtistel osalemiseks meditsiinilise erandi saanud maailma esireket saabus kolmapäeval Melbourne'i lennujaama, ent Austraalia piirikontroll ei lubanud teda riiki.

"Mul ei ole selget arvamust, sest ma ei tea kõiki detaile. Olukord tundub keeruline, aga on ka normaalne, et Austraalia inimesed on vihased, sest nad on pidanud leppima karmide meetmetega. Paljud inimesed pole saanud kodudesse naasta. Usun meditsiini tundvatesse inimestesse ja kui nemad ütlevad, et vajame vaktsiini, siis peame end vaktsineerima. Olen kaks korda vaktsineeritud. Kui seda teed, ei ole sul siin probleeme," rääkis Nadal.

"Minu jaoks on selge, et kui oled vaktsineeritud, saad mängida nii Austraalia lahtistel kui mujal. Maailm on piisavalt kannatanud, et reegleid järgida. Kui ta [Djokovic] tahaks, saaks ta Austraalias ilma probleemideta mängida. Ta teeb oma valikud ja see õigus on kõigil, aga siis peab ka arvestama tagajärgedega. Mingis mõttes on mul temast kahju, aga samal ajal teadis ta siinseid tingimusi," lisas Nadal.