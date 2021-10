Moskvas jõudis esimesena poolfinaali Vondroušova

Vondroušova oli veerandfinaalis tund ja kümme minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:2 parem turniiril neljandana asetatud venelanna Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 16.).

Vondroušova realiseeris mängu jooksul kümnest murdevõimalusest neli, Pavljutšenkoval oli kaks murdepalli ja ta suutis neist ühe ära kasutada. Mängitud punktidest võitis Vondroušova 69 ja Pavljutšenkova 51.

Poolfinaalis läheb Vondroušova vastamisi Anett Kontaveidi (WTA 20.) ja turniiril teist asetust omava hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 5.) vahelise kohtumise võitjaga.

Pavljutšenkova kaotus on oluline ka WTA finaalturniirile pääsemise suhtes – tänavuse hooaja edetabelis on Kontaveit ametlikult 15. ja Pavljutšenkova 13. kohal, Moskva punktide lisamise järel on aga Kontaveit tõusnud 12. ja Pavljutšenkova 11. kohale, seejuures jääb Kontaveit praegu venelannast maha vaid kaheksa punktiga.

WTA finaalturniirile pääseb tänavuse hooaja kaheksa paremat naist, kuid lahtine on koha juba taganud maailma esireketi Ashleigh Barty osalemine. Praegu on jooksvas edetabelis üheksas Naomi Osaka, kes pole mänginud USA lahtistest alates, seal ütles vaimse tervise probleemidega võitlev jaapanlanna pärast kolmandas ringis saadud kaotust, et ei tea, millal jälle mängib.