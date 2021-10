Kindla võidu võtnud Kontaveit jõudis Moskvas veerandfinaali

Viimasel hetkel asetatud mängijate hulka tõusnud ja 9. paigutuse teeninud Kontaveit alustas mängu suurepäraselt, asudes 5:0 juhtima ning tal oli ka murdepall, et sett 6:0 võita. Petkovic hakkas aga seti lõpus paremini mängima ja suutis päästa neli settpalli, kuid viienda kasutas Kontaveit ära ja võitis seti 6:1.

Petkovic võttis hea hoo teise setti kaasa ja murdis kohe Kontaveidi servi, asudes 2:0 juhtima. Tegelikult võinuks Petkovic ka 4:0 ette minna, kuid Kontaveidil õnnestus murre kohe tagasi saada ja siis enda servil kaks murdepalle päästa ning seis 2:2 viigistada. Seitsmendas geimis kasutas Kontaveit Petkovici hetkelise mõõna ära ja murdis, asudes 4:3 ette. Sellest piisas, et sett lõpuks 6:4 võita, eestlanna vormistas võidu esimesel matšpallil.

"Muidugi olen alati õnnelik, kui võidan. See oli raske mäng, eriti teine sett, kui läks tasavägisemaks. Aga üldiselt olen rahul sellega, kuidas mängisin," ütles Kontaveit mängujärgses intervjuus. "Tundsin, et ta hakkas avaseti lõpus paremini mängima ja pidin hakkama iga punkti eest võitlema. Kindlasti polnud see kerge."

Kohtumine kestis tund ja üheksa minutit. Kontaveit servis mängu jooksul viis ässa ja tegi kaks topeltviga, Petkovic sai kirja ühe ässa ja kolm topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Kontaveidil vaid 56, kuid ta võitis esimeselt servilt 77 protsenti punktidest. Petkovici vastavad näitajad olid 63 ja 59.

Äralöökidest teenis Kontaveit 18 ja Petkovic vaid seitse punkti, lihtvigu kogunes sakslannal 24 ja Kontaveidil üks vähem. Seejuures avasetis tegi Kontaveit vaid kaheksa lihtviga. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 58 ja Petkovic 43. Kontaveit realiseeris seitsmest murdevõimalusest neli, Petkovic suutis neljast murdepallist ära kasutada ühe.

Enda hooaja kaheksandas veerandfinaalis läheb Kontaveit reedel vastamisi turniiril 2. asetatud hispaanlanna Garbine Muguruzaga (WTA 5.), kes sai kolmapäeval kaks tundi ja 45 minutit kestnud kohtumises 6:4, 4:6, 6:3 jagu tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 51.).

The No.9 seed moves on in Moscow ✨



Anett Kontaveit advances to her 8th quarterfinal of 2021 with a 6-1, 6-4 win over Petkovic.#VTBKremlinCup pic.twitter.com/7S58R1sn6q