Aigro: nii füüsiliselt kui ka vaimselt on mul võimalik paremaks saada

Suusahüppaja Artti Aigro soovib uuel hooajal näidata senise karjääri parimaid tulemusi nii MK-sarjas kui ka tiitlivõistlustel. Aigro üks abilistest Frederic Zoz kinnitab, et potentsiaali on eestlasel piisavalt.

22-aastane Artti Aigro jõudis mullu suusahüppe MK-sarjas kaheksal korral punktikohale ja saavutas MM-võistlustel Eesti suusahüppajate läbi aegade kõrgeima 25. koha. Eesoleval talvel soovib Aigro sekkuda MK-sarjas veelgi kõrgemasse mängu ning eesmärgiks on ka Pekingi taliolümpial koht 20 parema seas

"Ma arvan, et nii füüsiliselt kui ka vaimselt on mul võimalik paremaks saada. Kui mul on selline meeskond taga, kes aitab mind igapäevaselt, siis ei ole siin mitte midagi võimatut," ütles Artti Aigro.

Soome koondise üks treeneritest Frederic Zoz leiab, et Aigro motiveeritus ja potentsiaal aitavad eestlasel jõuda ühel hetkel suusahüpetes maailma tippmeeste hulka. Zozi hinnangul on Aigrol vaja juurde kogemust ja stabiilsust.

"Kui ta jätkab tööd järjekindlalt ja teeb rasket tööd, siis ta võitleb pjedestaali ja esikümne kohtade eest varem või hiljem. 22-aastaselt on veel palju asju, milles saada paremaks: füüsis, painduvus, jõud. Aga peamine on, kuidas valmistuda vaimselt võistlusteks ja tulla toime pingega," rääkis Frederic Zoz.

Nii Zoz kui ka Aigro kinnitavad, et ehkki varustus on suusahüpetes vägagi tähtis, teeb tulemuse ikkagi sportlane. ''Ma arvan, et sportlane peab olema kindlasti valmis MK-sarja tasemel võistlema. Kui sul pole füüsilist vormi, siis pole sul maailma tippu ka asja. Samamoodi ka vaimselt. Sportlane teeb suusahüpetes tulemuse, pole kahtlustki. Varustus on väga tähtis, aga ta on ikkagi lisaväärtus, kui sportlane on tipptasemel," lisas Zoz.

Suusahüpete MK-sari algab 20. novembril Venemaal toimuval MK etapil.