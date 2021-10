Artti Aigro ettevalmistus sai vigastuse tõttu tagasilöögi

Eesti meistritiitli tõid Kristjan Ilvesele laupäeval 97 ja poole ning 90 meetri pikkused hüpped. Edu konkurentide ees oli kindel. Kevin Maltsevit edestas kahevõistluse MK-hooajaks valmistuv Ilves 11,5 punktiga. Kolmas oli väsimatu Martti Nõmme.

"Tehniliselt vaadates oli suhteliselt konarlik," iseloomustas Ilves oma võistlust ERR-ile. "Kaks nädalat on murdmaatööd tehtud, oligi plaanis viimane murdmaatsükkel kodus teha. Oli lihtsalt tore tulla võistlema, kui juba Eestis olin. Vahva, saab hea trennina kirja panna."

Spetsiaalhüppaja Kevin Maltsev valmistus ka selleks hooajaks sloveeni Vasja Bajci näpunäidete järgi. Eestis on Maltsev treeninud vähe, suvel võistles ta kaasa suvises MK-sarjas ning kindlustas oma tulemustega Pekingi taliolümpiamängude koha. Sellest aastast on Maltsevi treeningkaaslasteks tšehhid, kes palkasid treeneriks just Bajci.

"Nemad nägid selles tuleleeki, et miks mitte vana treener enda juurde tagasi võtta. Tänu sellele hakkasin ka mina nendega treenima," ütles Maltsev.

Viimaste aastate edukaim Eesti suusahüppaja Artti Aigro meistrivõistlustest osa ei võtnud. Nimelt vigastas ta selle nädala alguses treeningul soojendusel hüppeliigese sidemeid. Suvised võistlused läksid Aigrol hästi, kuid selge on see, et ettevalmistus sai nüüd tagasilöögi.

"Praegu on jalaga kõige paremini kursis Indrek Tustit, kes annab mulle juhtnööre. Esialgselt on öeldud, et kaks kuni neli nädalat, siis saan jälle hüppemäele mõtlema hakata," rääkis Aigro ERR-ile.

Ilusaid õhulende näitas Otepääl kõigest 14-aastane Kaimar Vagul, kes sai absoluutarvestuses neljanda koha. Naiste Eesti meistriks tuli Annemarii Bendi.