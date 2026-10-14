X!

Rooba koduklubi teenis Meistrite liigas kolmanda võidu

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi KooKoo on Soome kõrgliigas raskustes, aga hoki Meistrite liigas on kuuest mängust võidetud kolm.

KooKoo võõrustas Meistrite liiga kuuendas voorus Mannheimi Adlerit ja teenis kodujääl 5:2 võidu. Avakolmandikul viskas Marcus Davidsson Kouvola klubi kasuks kaks väravat ja vormistas teise perioodi alguses siis oma kübaratriki.

Anthony Greco tõi Saksamaa meeskonna siis taas kahe värava kaugusele, aga Veeti Miettinen taastas kohe kolmanda kolmandiku alguses KooKoo kolmeväravalise edu. Pärast Brooks Maceki tabamust tõi Adler mängu lõpus väravavahi välja ning Oskari Luoto vormistas lõppskoori tühja võrku. Rooba koosseisu ei kuulunud ja pole seda teinud KooKoo viimases kolmes kohtumises.

Soome kõrgliigas 12 mängust ainult ühe võitnud Rooba koduklubi on Meistrite liigas kuuest kohtumisest võitnud kolm ning on tabelis kümne punktiga kümnendal kohal. Viimasest neljast mängust on KooKoo kõigi sarjade peale võitnud kolm.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

10:41

Rooba koduklubi teenis Meistrite liigas kolmanda võidu

13.10

HC Panter teenis Balti liigas neljanda järjestikuse võidu

13.10

Avakolmandikul kolm väravat visanud Wild lõpetas Knightsi võiduseeria

12.10

Hurricanes võttis viienda järjestikuse võidu, Flyers jätkab võiduta

11.10

Hokiliigas olid võidukad Ida-Virumaa meeskonnad

10.10

Rangers jäi ilma võiduseeriast ja esiväravavahist

10.10

Rooba koduklubi avas viimaks võiduarve, Kombe viskas värava

09.10

Stankoveni esimene kübaratrikk aitas Hurricanesi võidule

09.10

Rooba koduklubi vallandas kehva hooaja alguse tõttu peatreeneri

05.10

Rangersi võiduseeria pikenes kolmele mängule

05.10

Panter sai Liepajast jagu ka teises mängus

04.10

Kohalikus hokiliigas pandi litter mängu

04.10

Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

04.10

Panter sai Liepaja üle ajaloolise võidu

03.10

Rangersi noor puurivaht hoidis Red Wingsi nullil

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:49

Uspenski maadleb U-23 MM-il pronksmedali nimel

12:21

Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust

11:59

Euroliiga tiitlikaitsja tuli välja 28-punktilisest kaotusseisust

11:18

Holland ei väljastanud OM-pääset jahtivatele Vene tippvõimlejatele viisat

10:03

Malõgina alustas Birminghamis kindlalt, Nuudi andis loobumisvõidu

09:25

Ann-Christine Allik: rattaspordis õpin iga päev midagi uut

08:52

Bayernile löödi Norras kolm väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja

08:13

Kaare ja Lill said kõrgetasemelisel MK-etapil üheksanda koha

13.10

Neptunas mängis suure edu maha, aga alistas Drelli abiga tiitlikaitsja

13.10

TV 10: Stabiilne seeria tõstis Josefine Jooritsa kõigi aegade viiendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo