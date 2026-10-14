Rooba koduklubi teenis Meistrite liigas kolmanda võidu

Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi KooKoo on Soome kõrgliigas raskustes, aga hoki Meistrite liigas on kuuest mängust võidetud kolm.

KooKoo võõrustas Meistrite liiga kuuendas voorus Mannheimi Adlerit ja teenis kodujääl 5:2 võidu. Avakolmandikul viskas Marcus Davidsson Kouvola klubi kasuks kaks väravat ja vormistas teise perioodi alguses siis oma kübaratriki.

Anthony Greco tõi Saksamaa meeskonna siis taas kahe värava kaugusele, aga Veeti Miettinen taastas kohe kolmanda kolmandiku alguses KooKoo kolmeväravalise edu. Pärast Brooks Maceki tabamust tõi Adler mängu lõpus väravavahi välja ning Oskari Luoto vormistas lõppskoori tühja võrku. Rooba koosseisu ei kuulunud ja pole seda teinud KooKoo viimases kolmes kohtumises.

Soome kõrgliigas 12 mängust ainult ühe võitnud Rooba koduklubi on Meistrite liigas kuuest kohtumisest võitnud kolm ning on tabelis kümne punktiga kümnendal kohal. Viimasest neljast mängust on KooKoo kõigi sarjade peale võitnud kolm.