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Narva Trans liigub esiliiga suunas

Premium liiga
JK Narva Trans.
JK Narva Trans. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 31. voor jätkus kolmapäeval Narva Transi ja FC Kuressaare vahelise vastasseisuga, mis lõppes saarlaste 1:0 võiduga.

Külalismeeskonna rollis olnud Kuressaarele tõi võidu Aleksander Švedovski värav kolm minutit enne normaalaja lõppu.

Trans vajas hädasti võidupunkte, sest viis vooru enne hooaja lõppu paiknetakse liigatabelis viimasel ehk kümnendal kohal. Lähimale konkurendile Nõmme Unitedile kaotatakse kaheksa punktiga. Kuressaare asub kaheksandal positsioonil ning omab 15-punktilist edu piirilinlaste ees.

Trans on koos Tallinna Floraga ainsatena alates 1992. aastast katkematult igal hooajal Eesti kõrgliigasse kuulunud. Viimastes voorudes mängib Trans kodumurul Nõmme Unitedi ja Harju Laagriga ning võõrsil Paide Linnameeskonna, Tartu Tammeka ja Floraga.

Kolmapäeva õhtul lähevad omavahel vastamisi veel Paide ja Tammeka. 31. voor kulmineerub neljapäeva õhtul äsja oma 12. Eesti meistritiitli kindlustanud FCI Levadia ja hõbedakohal oleva Flora vahelise Tallinna derbiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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