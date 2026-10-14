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Peeter Olesk sai MK-etapil 11. koha

Laskmine
Peeter Olesk
Peeter Olesk Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Laskespordi MK-etapil Kairos osalesid olümpiakiirlaskmise harjutuses Peeter Olesk ja Nemo Tabur.

Olümpiakiirlaskmise harjutuse esimese poole algus oli Oleskil tugev. Ta sai nii 8-sekundilistes kui ka 6-sekundilistes seeriates 99 silma, kuid 4-sekundilises seerias oli tulemuseks vaid 89 silma.

Harjutuse teine pool oli ühtlasem –  tulemuseks 291 silma ja kokku 578 silma, mis andis Oleskile kokkuvõttes 11. koha. Finaalipääsust kaheksa parema hulka jäi Oleskil puudu vaid kaks silma. 

Nemo Tabur sai 30. koha 568-16x silmaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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