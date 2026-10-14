Peeter Olesk sai MK-etapil 11. koha
Laskespordi MK-etapil Kairos osalesid olümpiakiirlaskmise harjutuses Peeter Olesk ja Nemo Tabur.
Olümpiakiirlaskmise harjutuse esimese poole algus oli Oleskil tugev. Ta sai nii 8-sekundilistes kui ka 6-sekundilistes seeriates 99 silma, kuid 4-sekundilises seerias oli tulemuseks vaid 89 silma.
Harjutuse teine pool oli ühtlasem – tulemuseks 291 silma ja kokku 578 silma, mis andis Oleskile kokkuvõttes 11. koha. Finaalipääsust kaheksa parema hulka jäi Oleskil puudu vaid kaks silma.
Nemo Tabur sai 30. koha 568-16x silmaga.
Toimetaja: Henrik Laever