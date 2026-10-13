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Avakolmandikul kolm väravat visanud Wild lõpetas Knightsi võiduseeria

Jäähoki
Joel Eriksson Ek koos kaaslastega väravat tähistamas
Joel Eriksson Ek koos kaaslastega väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL alistas Minnesota Wild kodujääl 4:2 Vegas Golden Knightsi, lõpetades sellega Las Vegase klubi neljamängulise võiduseeria.

Seejuures sündis Wildi neljast tabamusest kolm esimesel perioodil. Skoori avas Matt Boldy 12. minutil, pisut vähem kui kolm minutit hiljem tegi Maksim Šabanov seisuks 2:0 ja 17. minutil viis Danila Jurov võõrustajad juba 3:0 ette. Teisel kolmandikul viskas Knightsi esimese värava Rasmus Andersson ning viimase kolmandiku keskel vähendas William Karlsson külaliste kaotusseisu üheväravaliseks, kui 1.22 enne normaalaja lõppu viskas Joel Eriksson Ek litri tühja väravasse ja tõi Wildile kindla võidu.

Wildi väravas sai Jesper Wallstedt kirja 21 tõrjet, Golden Knightsi väravavaht Carter Hart tõrjus 24 pealeviset.

Tulemused:

Minnesota – Las Vegas 4:2
New Jersey – Ottawa 1:4
Buffalo – Florida 5:3

Toimetaja: Maarja Värv

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