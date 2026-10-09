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Norra laskesuusataja Bakkeni auks avati Itaalias mälestuspink

Laskesuusatamine
Sivert Guttorm Bakkeni mälestuspink
Sivert Guttorm Bakkeni mälestuspink Autor/allikas: Biathlon Azzurro
Laskesuusatamine

Itaalias Lavazes avati mullu detsembris ootamatult surnud Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakkeni auks mälestuspink.

Bakken leiti eelmise aasta 23. detsembril Lavaze hotellitoast surnuna. Tema täpne surma põhjus pole endiselt lõpuni selge. Vahetult pärast surmajuhtumit teatati, et Bakken kandis leidmise hetkel kõrgmäestikutingimusi simuleerivat maski.

Norra koondis, majutuskoht ja Itaalia laskesuusaliit rajasid Lavazes puust mälestuspingi, mis on pühendatud lahkunud sportlasele. "Kui ma esimest korda pingini jõudsid, siis tõusid emotsioonid lakke," lausus Bakkeni koondisekaaslane Vetle Sjaastad Christiansen.

"Sealt on otsevaade lasketiiru. Nüüd saab Siverti meid jälgida, kui me laseme, et me teeks tiirus ikka head tööd ja miks mitte meid ka natuke survestada. Mul võttis silma märjaks, kui meenutasin kõiki ilusaid ühiseid mälestusi, eriti just siin. Lavaze oli meie jaoks alati eriline koht, väga positiivsel moel."

"Me veetsime siin palju päevi ja tuleme ka tulevikus siia tagasi, sest see on meie teine kodu ja Milena [hotelli omanik Milena Monsorno] on meile kui teine ema."

Mälestuspinki külastas ka Bakkeni ema. "Ta tahtis külastada tuba, kus oli tema poeg [surma hetkel] ja mõista rohkem, mis teda selle kohaga sidus," rääkis Norra koondise juures lasketreenerina töötav itaallane Patrick Oberegger.

"Tema ema ja kogu pere on väga tugevad inimesed. Tema jaoks oli oluline saada teada, mis side tema pojal selle kohaga oli. Isegi selleni välja, et veeta siin jõulud. Nüüd ta teab, kui väga Sivert tahtis siin olla ja kui palju see koht talle tähendas."

Toimetaja: Siim Boikov

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