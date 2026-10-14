Eesti jalgpallikohtunikud olid ametis MM-valikturniiril

Eesti jalgpallikohtunikud ja -vaatleja on nädala jooksul ametis mitmetes rahvusvahelistes kohtumistes, sealhulgas naiste otsustavates MM-sõelmängudes, UEFA Meistrite liigas ja saalijalgpalli MM-valikturniiril.

Reedel, 9. oktoobril oli Reelika Turi ametis naiste maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri sõelmängus, kus Horvaatia võõrustas Islandit. Turi tegutses Taani kohtunikebrigaadi kõrval videokohtuniku abina. Kohtumine lõppes Islandi 4:0 võiduga.

Teisipäeval, 13. oktoobril olid samas võistlussarjas ametis Sandra Nigulis ja Marko Liiva. Rootsi ja Leedu vahelises sõelmängus täitis Nigulis abikohtuniku ning Liiva videokohtuniku ülesandeid. Rootsi võitis kohtumise 10:0.

Kolmapäeval, 14. oktoobril on UEFA Meistrite liigas kohtunike vaatlejana ametis Uno Tutk, kes jälgib Linzis toimuvat LASK-i ja Liverpooli kohtumist. Mängu peakohtunik on sakslane Tobias Stieler. Väljakul tegutseb Saksamaa kohtunikebrigaad, videokohtunike meeskonda kuuluvad Poola ja Šveitsi esindajad.

Neljapäeval, 15. oktoobril jätkub Eesti kohtunike rahvusvaheline nädal saalijalgpalli 2028. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiril. Ungari ja Rootsi kohtumises on kohtunikuna ametis Grigori Ošomkov, teine kohtunik on Jagnar Jakobson ning kolmanda kohtuniku ülesandeid täidab Richard Toom. Kohtumine algab Continental Arenal kohaliku aja järgi kell 18.