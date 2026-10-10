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Hooaja parimad esitused tõid Goidinale üheksanda koha

Iluuisutamine
Elina Goidina.
Elina Goidina. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Iluuisutaja Elina Goidina saavutas Poolas Gdanskis toimuval ISU juunioride GP-etapil kokkuvõttes üheksanda koha.

16-aastane Goidina püstitas Gdanskis oma hooaja tippmargi nii lühikavas, vabakavas kui ka kahe kava kokkuvõttes. Ta kogus lühikava eest 55,46 punkti ja vabakavaga 109,02 punkti, mis andis koondskooriks 164,48 silma ja kokkuvõttes üheksanda koha. Oma kahe kava isiklikule rekordile jäi Goidina alla veidi vähem kui 18 punktiga.

Lühikava järel haaras liidrikoha Kanada esindaja Lia Cho, kuid vabakavaga sai temast mööda jaapanlanna Sumika Kanazawa, kes tuli kokkuvõttes võitjaks 196,37 punktiga ning edestas Chod vaid 0,61 punktiga. Kolmanda koha teenis šveitslanna Elisabeth Dibbern 189,11 punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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