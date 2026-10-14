Neel võitis Wuhanis, Malõgina pudenes Birminghamis välja

Neel ja Olmos läksid avaringis vastamisi tšehhitari Nikola Bartunkova ja poolatari Maja Chwalinskaga. Viimane mängis tänavu Prantsusmaa lahtistel üksikmängu finaalis.

Eesti-Mehhiko paar kaotas esimese seti 3:6, kuid võitis järgmise seti 6:1 ning pani otsustavas tie-break'is oma paremuse maksma numbritega 10:7.

Teises ringis kohtuvad Neel ja Olmos ungarlanna Fanny Stollari ja Taiwani esindaja Fang-Hsien Wuga, kes said 6:3, 6:3 jagu kahekordsest paarismängu slämmivõitjast Erin Routliffe'ist ja Aldila Sutjiadist.

Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 265.) pudenes Birminghamis W35 turniiril konkurentsist välja teises ringis, kus oli sunnitud tunnistama jaapanlanna Mayuka Aikawa (WTA 569.) 0:6, 6:4, 6:2 üleolekut.