U-15 jalgpallineiud alistasid Malta penaltiseerias

Eesti jõudis avapoolajal mitme hea väravavõimaluseni. 13. minutil proovis Julia Krasnova esmalt karistuslööki, mis tabas müüri, kuid jätkuolukorras sai ta uuesti löögile. Malta väravavaht suutis kauglöögi siiski tõrjuda. Mõni minut hiljem murdis Hanna Valner vastaste kaitsjate vahelt karistusalasse ja pääses väravavahiga silmitsi, kuid vastaste puurilukk jäi duellis peale. Avavärava lõi 42. minutil Malta, kui võõrustajad võitsid palli Eesti väljakupoolel ning ründaja lõpetas soolorünnaku täpse löögiga alumisse nurka, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses pääses taas löögile Valner, kuid tema üritus lendas väravast mööda. Mängu 65. minutil andis Annabel Roondi karistuslöögi värava ette ning palli põrkas selliselt, et lõpetas üle väravajoone. Mõni minut hiljem viis Eesti juhtima Valner, kes võttis Emili Talviku karistusalasse saadetud palli omaks, sättis selle löögiks ette ja saatis palli väravasse. Malta viigistas 84. minutil tugeva kauglöögiga.

Kohtumise võitja selgitati penaltiseerias, kus Eesti võttis 2:1 võidu. Eestlannade eest olid täpsed Marta Asi ja Iti Tamm.

Eesti neidude U-15 koondist ootavad sõprusturniiril ees veel kohtumised Fääri saarte ja Kosovoga. Fääri saartega minnakse vastamisi reedel, 16. oktoobril, ning turniiri viimane mäng peetakse 19. oktoobril Kosovo vastu. Mõlemad kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 11.00.