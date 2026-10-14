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Kümme Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi

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Koolitusprogramm
Koolitusprogramm "Liider, keda sport vajab" Autor/allikas: Reiko Kolatsk
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Kolmapäeval alustas Eesti Olümpiakomitee spordijuhtide meistriklass "Liider, keda sport vajab", milles osaleb kümme Eesti spordiorganisatsiooni juhti. 2027. aasta maini kestva programmi eesmärk on täiendada spordijuhtide teadmisi ja oskusi, mis toetavad nende tööalaste eesmärkide saavutamist.

Spordijuhtide otsused ulatuvad sageli palju kaugemale järgmisest võistlusest või hooajast, sest nende vastutada on organisatsiooni areng, inimesed ja see, milliseid põhimõtteid igapäevases töös järgitakse. Juhtimisotsustest sõltub omakorda, millistes tingimustes saavad tegutseda sportlased ja treenerid.

"Eesti spordis on väga palju inimesi, kellele oma ala päriselt korda läheb, aga ainult spordikirest ja heast tahtest organisatsiooni juhtimiseks ei piisa. Spordijuhil tuleb iga päev teha otsuseid, hoida oma meeskonda ja vaadata natuke kaugemale kui järgmine võistlus või hooaeg. Me räägime palju sportlaste ja treenerite arengusse panustamisest, aga ma arvan, et sama oluline on anda võimalus areneda ka inimestel, kes neid organisatsioone juhivad," sõnas EOK president Erich Teigamägi.

Meistriklass "Liider, keda sport vajab" ühendab koolituspäevad, individuaalse mentorluse ja kovisioonid. Programmis käsitletakse strateegilist juhtimist ning otsitakse lahendusi probleemidele, millega osalejad oma igapäevases töös kokku puutuvad. Kuna ühes grupis on koos eri spordialade ja organisatsioonide esindajad, saavad juhid õppida ka üksteise kogemustest.

"Kuigi Eesti spordiorganisatsioonid on väga erinevad, seisavad nende juhid sageli silmitsi sarnaste probleemidega. Varasemad arenguprogrammid on näidanud, et üks suurimaid väärtusi on just juhtide vahel tekkiv võrgustik. Kui inimesed õpivad üksteist tundma ja tekib usaldus, julgetakse jagada ka keerulisemaid muresid ning koos lahendusi otsida. Ja mis eriti oluline, see koostöö jätkub ka pärast programmi lõppu. Tahame, et meistriklass annaks osalejatele uusi teadmisi ja oskusi, aga ka inimesed, kelle poole tulevikus nõu saamiseks pöörduda," selgitas EOK koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk-Oiov.

Meistriklassis osalevad kümme spordivaldkonna juhti:

Laura Rogenbaum (Eesti Vehklemisliit)
Ilona Uzlova (Eesti Taekwondo Liit)
Kirke Kulla (Eesti Hoki)
Avely Austa (Eesti Jalgratturite Liit)
Margot Võsokov (Eesti Võimlemisliit)
Alfred Värnik (Eesti Paralümpiakomitee)
Priit Allikivi (Eesti Käsipalliliit)
Karolin Kaivoja (Eesti Jalgpalli Liit)
Martin Nelis (Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA)
Janika Koch-Mäe (Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit)

Programmi mentorid on Valdur Laid, Maarika Honkonen, Kaidi Kuusmaa, Aino-Silvia Tali ja Age Leedo. Nende abiga saavad osalejad vaadata oma organisatsioonide juhtimisprobleeme ka väljaspool spordivaldkonda tegutsevate juhtide kogemuste kaudu. Meistriklass kestab 2027. aasta maini.

Toimetaja: Anders Nõmm

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