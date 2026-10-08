IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

9.–21. veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi Spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU), et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis.

IBU inspekteerib enne suurvõistlusi regulaarselt võistluspaiku, et hinnata nende valmisolekut. Otepääd külastas IBU maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar, kellele korralduskomitee andis ülevaate nii võistluskeskuse arendustest kui ka suurürituse ettevalmistustest.

"IBU tagasiside on positiivne ning oleme maailmameistrivõistlusteks valmis. Samas peame arvestama, et ees ootab kaks nädalat kestev suursündmus, mille jooksul tuleb hoida nii korraldusmeeskonna kui ka vabatahtlike energiat ja motivatsiooni," ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Tänavu märtsis toimunud MK-etapp andis korraldajatele võimaluse testida mitmeid tehnilisi ja korralduslikke lahendusi. Tehvandi Spordikeskuses on valminud uus teletootmisala, meediakeskust majutav spordihall ja võistkondade parkla. Kuna kõik maailmameistrivõistluste sõidud toimuvad õhtusel ajal, on erilist tähelepanu pööratud ka radade ja lasketiiru valgustuse parandamisele.

"Kõige suurem riskikoht on mõistagi ilm. IBU on soovitanud meil valmistuda kõige keerulisemaks võimalikuks olukorraks ja seda me ka teeme," selgitas võistluskomitee esimees Hillar Zahkna. Ilmastikuriskide maandamiseks on Tehvandil üle suve säilitatud kahte lumeladu.

Maailmameistrivõistluste korraldamine erineb MK-etapist eelkõige sündmuse kestuse ja rahvusvahelise tähelepanu poolest. Kahe nädala jooksul saabub Otepääle senisest rohkem välisajakirjanikke ja teletootjaid. "Maailmameistrivõistluste tähtsus on väga suur ja sellega kaasneb ka suur vastutus. Teleülekanded jõuavad ligikaudu 80 riiki ja sadade miljonite vaatajateni. Soovime korraldada parimad võimalikud maailmameistrivõistlused ning pakkuda meeldejäävaid elamusi nii sportlastele kui ka pealtvaatajatele," sõnas Nigol.