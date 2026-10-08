X!

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

Laskesuusatamise MM
Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl. Segateatesõit
Laskesuusatamise MK-etapp Otepääl. Segateatesõit Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamise MM

9.–21. veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi Spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU), et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis.

IBU inspekteerib enne suurvõistlusi regulaarselt võistluspaiku, et hinnata nende valmisolekut. Otepääd külastas IBU maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar, kellele korralduskomitee andis ülevaate nii võistluskeskuse arendustest kui ka suurürituse ettevalmistustest.

"IBU tagasiside on positiivne ning oleme maailmameistrivõistlusteks valmis. Samas peame arvestama, et ees ootab kaks nädalat kestev suursündmus, mille jooksul tuleb hoida nii korraldusmeeskonna kui ka vabatahtlike energiat ja motivatsiooni," ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Tänavu märtsis toimunud MK-etapp andis korraldajatele võimaluse testida mitmeid tehnilisi ja korralduslikke lahendusi. Tehvandi Spordikeskuses on valminud uus teletootmisala, meediakeskust majutav spordihall ja võistkondade parkla. Kuna kõik maailmameistrivõistluste sõidud toimuvad õhtusel ajal, on erilist tähelepanu pööratud ka radade ja lasketiiru valgustuse parandamisele.

"Kõige suurem riskikoht on mõistagi ilm. IBU on soovitanud meil valmistuda kõige keerulisemaks võimalikuks olukorraks ja seda me ka teeme," selgitas võistluskomitee esimees Hillar Zahkna. Ilmastikuriskide maandamiseks on Tehvandil üle suve säilitatud kahte lumeladu.

Maailmameistrivõistluste korraldamine erineb MK-etapist eelkõige sündmuse kestuse ja rahvusvahelise tähelepanu poolest. Kahe nädala jooksul saabub Otepääle senisest rohkem välisajakirjanikke ja teletootjaid. "Maailmameistrivõistluste tähtsus on väga suur ja sellega kaasneb ka suur vastutus. Teleülekanded jõuavad ligikaudu 80 riiki ja sadade miljonite vaatajateni. Soovime korraldada parimad võimalikud maailmameistrivõistlused ning pakkuda meeldejäävaid elamusi nii sportlastele kui ka pealtvaatajatele," sõnas Nigol.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

laskesuusauudised

20:54

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

17:39

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

01.10

Laskesuusatajad kutsuvad lõunaeestlasi spordisõpradele majutust pakkuma

29.09

IBU võttis laskesuusatajate soovitust kuulda

25.09

Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

22.09

Jacquelin jätab laskesuusahooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat

19.09

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse

08.09

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

06.09

Tomingas: kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni

06.09

Ermits tuli ühisstardist sõidus kolmandaks, Tomingas starti ei läinud

06.09

Kehva jäi Otepääl vähem kui sekundiga võiduta

06.09

Kehva kasvatab mahtusid: keerasin juurde, isegi päris julgelt

06.09

Viigipuu: oleme teinud päris palju tööd laskmiskiiruse kallal

05.09

Norralased jäid Otepää laagriga rahule: tavaliselt on tuult rohkem!

05.09

Ermits: loodan, et oskused rullsuusal kanduvad ka suusa peale

sport.err.ee uudised

20:54

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

20:31

Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

19:41

Meelt muutnud Ceferin tahab UEFA presidendina jätkata veel neli aastat

18:35

Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

18:22

Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma

18:16

Tribuntsov sai Taškendi MK-etapil viienda koha Uuendatud

17:39

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

16:50

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

16:06

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

15:51

Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

15:19

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

14:46

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

13:13

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

12:34

Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo