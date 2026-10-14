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Gael Monfils lahkus suurelt areenilt erilise kärata

Tennis
Gael Monfils 2024. aastal Tallinnas toimunud näidismatšil.
Gael Monfils 2024. aastal Tallinnas toimunud näidismatšil. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Prantsusmaa tennisetäht Gael Monfils on tõenäoliselt reketi lõplikult kotti pakkinud.

40-aastane Monfils teatas juba eelmisel aastal, et tänavune hooaeg jääb tema profikarjääris viimaseks. Vanameister käis viimati väljakul septembri alguses USA lahtistel, kus kaotas teises ringis endast poole nooremale ameeriklasele Learner Tienile.

Monfils oli üles antud järgmisel nädalal Lyon'is peetaval ATP 250 taseme turniiril, kus ta pidi muuhulgas osalema näidismatšis koos Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simoni ja Richard Gasquet'ga, ent loobus turniirist "isiklikel põhjustel".

Ühtlasi oodati, et Monfils osaleb novembri alguses Pariisis toimuval Masters taseme turniiril, mis oleks eeldatavasti olnud tema nn hüvastijätuturniir, kuid kolmapäeval selgus, et ta esitas tennises puhtuse eest seisvale organisatsioonile ITIA (International Tennis Integrity Agency) taotluse enda eemaldamiseks sportlaste nimekirjast, kellelt nõutakse dopinguproovide andmist. Profiturniiridel osalemiseks peavad tennisistid kuuluma sellesse nimekirja vähemalt kuus kuud enne turniiri algust.

ITIA kõneisik Adrian Bassett kinnitas Prantsuse väljaandele L'Equipe, et organisatsiooni silmis on Monfils oma karjääri lõpetanud. "Ta andis meile oma otsusest teada. Ta on nüüd pensionil ning tal ei ole enam lubatud profiturniiridel osaleda. Profikarussellile naasmiseks peaks ta kuus kuud andma võistlusväliseid dopinguproove. Nii nagu tegi seda Serena Williams," sõnas Bassett.

Monfils tegi profidebüüdi 2004. aastal, jõudis karjääri jooksul nii Prantsusmaa kui USA lahtistel poolfinaali ning 2016. aasta novembris maailma edetabelis kuuendale kohale. Meelelahutusliku mängustiili poolest tuntud populaarne prantslane mängis ka kolmel korral ATP 1000 finaalis, aga kaotas need kõik. Ta on abielus Ukraina tipptennisisti Elina Svitolinaga ning on varem öelnud, et soovib sportlaskarjääri järel läbi lüüa finantssektoris. ESPN-i teatel on ta juba löönud käed ühe Šveitsi varahaldusettevõttega.

Toimetaja: Henrik Laever

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