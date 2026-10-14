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Olümpiavõitjatest vennad nahutasid Blue Jacketsit

Jäähoki
Matthew ja Brady Tkachuk.
Matthew ja Brady Tkachuk. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL käisid läinud ööl jääl kõik 32 meeskonda. Kõige väravaterohkemas vastasseisus sai Florida Panthers võõrsil jagu Columbus Blue Jacketsist 7:3 (0:1, 4:0, 3:2).

Panthersi võidus kandsid põhiraskust Milano Cortina taliolümpial USA koondis kuldmedalile aidanud vennad Brady ja Matthew Tkachuk, kellest esimene sai Blue Jacketsi vastu hakkama kübaratrikiga ja teine jagas viis resultatiivset söötu, seejuures neist kolm realiseeris väravaks Matthew.

Panthers on seitsmest mängust võitnud kolm ning hoiab kaheksa punktiga idakonverentsis kuuendat kohta. Liidrina jätkab 13 punkti kogunud tiitlikaitsja Carolina Hurricanes, kes teenis kuuenda järjestikuse võidu, kui alistas kodus Washington Capitalsi 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Neljast väravast kaks viskas Andrei Svetšnikov, kelle arvele kogunes ka üks tulemuslik sööt.

Liiga punktiliider Connor McDavid vedas Edmonton Oilersi viienda järjestikuse võiduni, aidates omadel võõrsil 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) jagu saada Los Angeles Kingsist. McDavid oli osaline kõigis neljas Oilersi väravas – ta viskas oma ainsa värava avakolmandiku lõpus ning jagas kolm väravasöötu Vassili Podkolzini ja Leon Draisaitli tabamustele.

Oilers on kogunud 11 punkti ning jääb läänekonverentsis alla üksnes eelmise hooaja finalistile Vegas Golden Knightsile, kellel on üks punkti rohkem. Golden Knights võitis läinud ööl võõrsil Nashville Predatorsi 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Võitjate poolel viskasid värava Tomas Hertl, Jack Eichel, William Karlsson, Trevor Connelly ja Brett Howden.

Ülejäänud tulemused:

San Jose Sharks - Boston Bruins 3:6
Anaheim Ducks - Calgary Flames 2:4
Utah Mammoth - Toronto Maple Leafs 5:4
Dallas Stars - Colorado Avalanche 2:3
Winnipeg Jets - Minnesota Wild 5:2
Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins 5:3
New York Islanders - Vancouver Canucks 3:2
Ottawa Senators - St. Louis Blues 2:7
New York Rangers - Tampa Bay Lightning 4:1
Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 2:3 (kv.)
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:3 (kv.)
Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:5 (la.)

Toimetaja: Henrik Laever

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