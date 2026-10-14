Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid, Swiatekile 40. võit

Vaid pool tundi kestnud avasetis tegi Ostapenko 11 lihtviga ja võitis Pegula servigeimides kokku ainult viis punkti. Teise seti keskel vahetasid Ostapenko ja Pegula neljas järjestikuses geimis murdeid, kiires lõppmängus sooritas Pegula kaks minimurret, aga ei suutnud ära kasutada kolme matšpalli ja Ostapenko viis mängu otsustavasse setti.

Seal läks Ostapenko 3:1 ja 5:2 juhtima, kaotas siis küll oma servi, aga murdis mängu lõpetuseks nulliga vastu ja võitis kogu kohtumise kahe tunni ja 23 minutiga. 11 topeltviga teinud Ostapenko sai kirja 45 äralööki ja 37 lihtviga Pegula 15 äralöögi ja 12 lihtvea kõrval, maailma neljas reket võitis 55-protsendilise esimese servi õnnestumise juures oma teiselt servilt aga vaid 37 protsenti punktidest.

Endine maailma esireket, Wuhanis seitsmenda asetusena mängiv Poola tennisetäht Iga Swiatek teenis käesoleva hooaja 40. võidu, kui oli kaasmaalannast Magdalena Frechist kindlalt üle 6:2, 6:1. Edu korral läheb Swiatek veerandfinaalis vastamisi Arina Sabalenkaga.