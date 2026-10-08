Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

Eelmise talve tulemuste ja koondise treenerite hinnangute põhjal kuuluvad kaheks esimeseks MK-etapiks Soome meeste koosseisu Tuomas Harjula, Arttu Heikkinen, Olli Hiidensalo, Otto Invenius ja Tero Seppälä.

Naiste koondise liidri Suvi Minkkineni kõrval kuuluvad võistkonda Inka Hämälänen, Venla Lehtonen ja Sonja Leinamo.

Viimase koha omaniku Kontiolahti ja Hochfilzeni etappidele sõitvas naiskonnas selgitavad Erika Jänkä ja Noora Kaisa Keränen 14.-15. novembril Kontiolahtis toimuvatel Soome katsevõistlustel. Meeste reservi kuuluvad Jimi Klemettinen ja Jaakko Ranta alustavad hooaega IBU karikasarjas.

Kontiolahti MK-etapp toimub 24.-29. novembril, kohe pärast seda liigutakse Austriasse Hochfilzenisse, kus võisteldakse 1.-6. detsembril.