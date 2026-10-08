X!

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

Laskesuusatamine
Suvi Minkkinen laskesuusatamise MM-il Lenzerheides
Suvi Minkkinen laskesuusatamise MM-il Lenzerheides Autor/allikas: Katariina Peetson
Laskesuusatamine

Kuigi laskesuusatamise MK-hooaeg algab Kontiolahtis alles 24. novembril, nimetas Soome alaliit juba praegu kaheks esimeseks etapiks koondise koosseisu.

Eelmise talve tulemuste ja koondise treenerite hinnangute põhjal kuuluvad kaheks esimeseks MK-etapiks Soome meeste koosseisu Tuomas Harjula, Arttu Heikkinen, Olli Hiidensalo, Otto Invenius ja Tero Seppälä.

Naiste koondise liidri Suvi Minkkineni kõrval kuuluvad võistkonda Inka Hämälänen, Venla Lehtonen ja Sonja Leinamo.

Viimase koha omaniku Kontiolahti ja Hochfilzeni etappidele sõitvas naiskonnas selgitavad Erika Jänkä ja Noora Kaisa Keränen 14.-15. novembril Kontiolahtis toimuvatel Soome katsevõistlustel. Meeste reservi kuuluvad Jimi Klemettinen ja Jaakko Ranta alustavad hooaega IBU karikasarjas.

Kontiolahti MK-etapp toimub 24.-29. novembril, kohe pärast seda liigutakse Austriasse Hochfilzenisse, kus võisteldakse 1.-6. detsembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

laskesuusauudised

20:54

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

17:39

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

01.10

Laskesuusatajad kutsuvad lõunaeestlasi spordisõpradele majutust pakkuma

29.09

IBU võttis laskesuusatajate soovitust kuulda

25.09

Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

22.09

Jacquelin jätab laskesuusahooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat

19.09

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse

08.09

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

06.09

Tomingas: kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni

06.09

Ermits tuli ühisstardist sõidus kolmandaks, Tomingas starti ei läinud

06.09

Kehva jäi Otepääl vähem kui sekundiga võiduta

06.09

Kehva kasvatab mahtusid: keerasin juurde, isegi päris julgelt

06.09

Viigipuu: oleme teinud päris palju tööd laskmiskiiruse kallal

05.09

Norralased jäid Otepää laagriga rahule: tavaliselt on tuult rohkem!

05.09

Ermits: loodan, et oskused rullsuusal kanduvad ka suusa peale

sport.err.ee uudised

20:54

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

20:31

Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

19:41

Meelt muutnud Ceferin tahab UEFA presidendina jätkata veel neli aastat

18:35

Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

18:22

Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma

18:16

Tribuntsov sai Taškendi MK-etapil viienda koha Uuendatud

17:39

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

16:50

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

16:06

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

15:51

Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

15:19

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

14:46

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

13:13

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

12:34

Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo