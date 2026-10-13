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HC Panter teenis Balti liigas neljanda järjestikuse võidu

Jäähoki
HC Panter - HK Prizma/RTU
HC Panter - HK Prizma/RTU Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna hokiklubi HC Panter jätkab Optibet Hokiliigas võidulainel, kui alistas teisipäeval Riias HK Prizma/RTU 6:2.

Pantrid alustasid kohtumist suurepäraselt, kui Nikita Puzakov viis meeskonna neljandal minutil juhtima. Esimese kolmandiku lõpus kasvatas Marek Potšinok Panteri eduseisu kaheväravaliseks ning vaheajale mindi seisul 2:0.

Teise kolmandiku alguses suurendas Erik Potšinok Panteri edu juba 3:0 peale. Kolmandiku keskel kasutas Prizma arvulise ülekaalu ära ja viskas oma mängu esimese värava. Pantrid vastasid aga kiiresti: seitse minutit hiljem taastas Andre Linde kolmeväravalise eduseisu ning kaks minutit hiljem kasvatas Maksim Lovkov vahe juba neljaväravaliseks. Viimasele vaheajale mindi Panteri 5:1 eduseisul.

Kolmandal kolmandikul avaldas kodumeeskond survet, kuid Panter püsis kindlalt mängus. Kolm ja pool minutit enne lõpuvilet viskas Nikita Fedorovitš Panteri kuuenda värava. Kaks minutit enne mängu lõppu õnnestus Prizmal veel kaotusseisu vähendada, kuid rohkemaks vastased suutelised ei olnud.

Panteri väravas tegi hea mängu Georg Vladimirov, kes tõrjus 34 vastaste pealeviset. HC Panter jätkab Balti liiga hooaega kolmapäeval, 21. oktoobril kell 19, kui Haabersti jäähallis minnakse vastamisi Kiievi Capitalsiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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