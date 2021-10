Vaktsineerimata tennisistid Austraalia lahtistele ei pääse, Djokovici staatus lahtine

See tähendab, et võib-olla jääb turniirist eemale meeste maailma esireket, rekordilist 21. slämmivõitu jahtiv Novak Djokovic. Serblane ei soovinud avaldada, kas ta on vaktsineeritud või mitte, küll aga ütles ta, et pole kindel, kas sõidab Austraaliasse.

"Praeguse seisuga ei tea ma endiselt, kas lähen Melbourne'i või mitte," ütles Djokovic Serbia väljaandele Blic. "Ma ei avalda, kas olen vaktsineeritud või mitte, see on isiklik asi ja seda pole viisakas küsida."

Praegu on nii Djokovicil, Rafael Nadalil kui Roger Federeril 20 slämmivõitu, Djokovic on neist üheksa teeninud Austraalia lahtistel. "Muidugi tahaksin minna, Austraalia on mu edukaim slämmiturniir. Tahan võistelda, armastan seda spordiala ja olen endiselt motiveeritud," rääkis ta. "Jälgin olukorda Austraalias ja sain aru, et lõplik otsus tehakse kahe nädala pärast. Usun, et seal on palju piiranguid nagu ka tänavu, aga ma ei usu, et väga palju midagi muudetakse."

"Mu mänedžer, kes on Austraalia tenniseliiduga suhelnud, ütles, et nad püüavad kõikide jaoks tingimusi parandada – nii nende jaoks, kes on vaktsineeritud kui ka nende jaoks, kes ei ole," lisas Djokovic.

Victoria osariik aga nõuab oktoobrist alates nii profisportlastelt kui nende taustajõududelt koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, samas pole täpsustatud, kas see kehtib ka välismaalastele. Teisipäeval ütles Andrews, et tema hinnangul kehtib vaktsiininõue ka rahvusvahelistele sportlastele ning kellelegi mingeid erandeid teha ei tohiks. "Mis puudutab vaktsineerimist, siis viirust ei huvita, mis kohal sa maailma edetabelis oled või mitu suure slämmi turniiri sa võitnud oled," sõnas Andrews. "See ei puutu absoluutselt asjasse. Pead nii enda kui teiste kaitseks olema vaktsineeritud."

"Ma ei usu, et vaktsineerimata tennisistid üldse viisa saavad, et riiki siseneda. Aga isegi kui saavad viisa, peaksid nad ilmselt paar nädalat karantiinis olema," jätkas ta. "Ma ei usu, et inimene, kellele te viitasite – Djokovic – või ükskõik milline tennisist, golfimängija, vormelisõitja ilma vaktsineerimata üldse viisa saaks. Kui eksin, eks siis föderaalvalitsus annab teile teada."

Melbourne, mis Austraalia lahtisi võõrustab, on alates augustist olnud karmis karantiinis, mis nüüd sel nädalal lõpeb. Üsna pandeemia alguses sulges Austraalia mitteresidenditele enda piirid, kuid seni on profisportlastele erandeid tehtud ja neid on riiki lastud, näiteks veebruaris peeti ka Austraalia lahtised. Siis kehtisid sportlastele karmid reeglid – kui keegi andis riiki saabudes positiivse proovi, pidid temaga samas lennukis viibinud sportlased kaks nädalat hotellitoas karantiinis olema, teiste seas tabas see saatus ka Anett Kontaveiti. Ülejäänud sportlased said nende kahe nädala jooksul korra päeva trennis käia, kuid muul ajal pidid ka nemad enda hotellitoas istuma.

Praegu ei luba Austraalia vaktsineerimata inimesi spordivõistlustele, restoranidesse ega baaridesse. Andrews avaldas, et see keeld võib kehtida kuni järgmise aasta aprillini ehk vaktsineerimata inimesed ei pruugi pääseda ka vormel-1 Austraalia etapile.