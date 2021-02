Djokovic jätkas rekordiseeriat ja võitis üheksandat korda Austraalia lahtised

Turniiri alguses kõhulihasevigastust kurtnud, kuid otsustavateks mängudeks võimsasse vormi tõusnud 33-aastane serblane asus finaali 3:0 juhtima, kuid karjääri jooksul teist korda slämmiturniiri finaalis mänginud Medvedev viigistas. Seisul 6:5 murdis Djokovic taas Medvedevi servi ja võitis avaseti 7:5. Teine sett algas vastastikuste servimurretega, kuni Djokovic pääses taas murdega 3:1 ette ja uuesti murdis ta kaheksandas geimis, võites seti 6:2. Kolmandas setis asus Djokovic 3:0 juhtima ja jäi lõpuks 6:2 peale.

"Kunagi pole lihtne rääkida, kui oled just slämmiturniiri finaali kaotanud. Õnnitlen Novakit, üheksa Austraalia lahtiste võitu on imeline saavutus, ilmselt ei jää see ka su viimaseks," kiitis Medvedev ja meenutas, kuidas ta esimest korda Djokoviciga kohtus, olles edetabelis 500.-600. koha kandis. "Suur tänu mu abikaasale ja mu treenerile. Täna polnud parim päev, aga viimased kolm kuud on olnud väga head ja loodetavasti jõuame varsti ja suure slämmi võiduni!"

"Aitäh ka fännidele, tahtsin väga, et see matš oleks kestnud kauem ja olnud meelelahutuslikum, aga täna ei õnnestunud," lisas ta.

"Daniil, sa oled suurepärane inimene. Vanasti harjutasime Monacos rohkem koos, aga viimastel aastatel pole sa mulle enam helistanud," naeris Djokovic enda tänukõnes. "Mulle väga meeldib Daniil inimesena, aga väljakul on ta üks raskemaid vastaseid. Kindlasti võidad sa millalgi suure slämmi turniiri, aga äkki ootaksid veel paar aastat?"

"Tahan tänada enda tiimi ja ka kõiki neid, kes on praegu kodus. Viimased paar nädalat on olnud keeruline teekond," jätkas Djokovic. "Olen teile kõikidele tohutult tänulik, aitäh teie toetuse eest!"

Alates eelmise aasta sügisest oli Medvedev saanud esikümnemängijate üle 12 võitu järjest, aga seda seeriat tal pikendada ei õnnestunud. Lisaks sai ka läbi tema 20-mänguline võiduseeria. Küll aga pikendas enda seeriat Djokovic, kes on nüüd Austraalia lahtistel saanud 12 võitu järjest esikümnemängijate üle, viimati kaotas ta Melbourne'is maailma edetabelis esikümnesse kuulunud mängijale 2014. aastal, kui jäi veerandfinaalis alla toonasele kaheksandale reketile Stan Wawrinkale.

Djokovic on nüüd mänginud üheksal korral Austraalia lahtiste finaalis ja pole seni kordagi kaotanud. See on teine kord, kui Djokovic on võitnud Austraalia lahtised kolmel aastal järjest, esimest korda sai ta sellega hakkama aastatel 2011-2013. Ühtekokku on Djokovic võitnud nüüd 18 suure slämmi turniiri, jäädes vaid kahega maha Roger Federeri ja Rafael Nadali rekordist.

Djokovic on alles teine mees ajaloos, kes suutnud ühel slämmil triumfeerida rohkem kui kaheksal korral. Esimesena sai sellega hakkama Nadal, kes on Prantsusmaa lahtisied võitnud koguni 13 korral.

Novak Djokovic võidukarikaga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Viimasest 11 suure slämmi turniirist (alates 2018. aasta Prantsusmaa lahtistest) on Djokovic ja Nadal kahekesi võitnud kümme, nende kõrvale mahub vaid mullune USA lahtiste võitja Dominic Thiem.

Maailma edetabelis jätkab Djokovic esikohal, 8. märtsil alustab ta enda 311. nädalat maailma esireketina, möödudes Federeri kõigi aegade rekordist – šveitslane oli esikohal kokku 310 nädalat.

Medvedev kerkib esmaspäeval avaldatavas edetabelis karjääri parimale kohale ehk kolmandaks.

