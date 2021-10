Austraalia osariik muutis koroonavaktsiini sportlastele kohustuslikuks

Victoria maadleb koroonaviiruse delta tüve käes - reedel anti 1143 uut positiivset koroonaproovi - ja seetõttu andis osariigi valitsusjuht Daniel Andrews reedel teada uuest tervisejuhendist.

Selle järgi lisati ka sportlased ja nende tegemisi kajastavad teleülekandega seotud töötajad nimekirja, kes peavad olema saanud hiljemalt 15. oktoobriks esimese ja 26. novembriks teise koroonavaktsiini süsti. Vastasel juhul ei lubata neil tööga jätkata.

Victoria on esimene Austraalia osariik, kes säärase reegli on kehtestanud, kuigi alates septembrist on vaktsineeritus olnud üleriigiliselt kohustuslik vanuritega töötavatele hooldajatele.

Victoria osariigis on mitmeid erinevaid jalgpalli-, kriketi ja Austraalia jalgpalli ja ragbiklubisid. Samuti harrastatakse kõrgel tasemel tennist, golfi, kergejõustikku ja muid spordialasid.

Hetkel pole päris hästi selge, kas kohustuslik vaktsineeritus käib üksnes kohalike elanike või ka mujalt Austraaliast tulijatele ja välismaalaste kohta.

Detsembris külastab riiki Inglismaa kriketikoondis ja jaanuaris peetakse Melbourne'is tennise Austraalia lahtised. Andrewsi sõnul oleks aga üllatav, kui kriketikoondisel lubataks riiki siseneda ilma, et kogu koosseis oleks täielikult vaktsineeritud.