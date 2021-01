Anett Kontaveit: meilt oodatakse, et oleksime hästi tublilt oma toas

"Ma tundsin hooaja lõpus, kui läbi mind võttis see toas passimine, teistsugune kord ja pidev testimine," lausus Kontaveit ETV-le. "Sinna lisandusid veel antikehade veretestid ja kõik sellised erinevad asjad ning kogu aeg tuli mingeid uusi muudatusi. Kindlasti enamus ei olnud meeldivad ja ma arvan, et see aasta algab samamoodi aga loodame, et varsti läheb paremaks."

Publiku toetusel mängida armastav Eesti esireket sai lisaenergiat nautida veebruaris Fed Cupi matšidel, kuid suurem osa mullusest aastast tuli mängida tühjade tribüünide ees ja publikuta algab ka uus hooaeg.

"Tuli jälle ümber õppida," ütles Kontaveit. "Ega see lihtne ei ole, sest ma tunnen, et olen selline emotsionaalne mängija, kellele publiku toetus annab teatud hetkedel väga palju jõudu juurde. Kindlasti raske ja harjumatu aga praegu on nii ja mängimata ka ei saa jätta ju. Tuleb anda endast parim selles olukorras."

Mullis olek muutis profikarusellis tiirlevate mängijate suhted tihedamaks ja avatumaks. "USA-s oli tõesti tunda, et mängijad suhtlesid omavahel rohkem. Mina suhtlesin mängijatega palju rohkem kui ma kunagi elus olen seda teinud. Kuna kuskile minna ei tohtinud, siis veedeti omavahel rohkem aega, suheldi ja see kindlasti oli ka viis, kuidas üksteisele toeks olla."

Austraalia lahtised algavad 8. veebruaril. Mängijad peavad jõudma Melbourne'i juba 14.-15. jaanuaril ja harjutama turniiri eel kindla treeningpartneriga.

"On selline kahenädalane karantiiniperiood, kus me võime viis tundi päevas väljakutel viibida. Esimene nädal on lubatud trenni teha ainult ühe mängijaga, konkreetse mängijaga ja pidime valima endale paarilised," kirjeldas Kontaveit.

"Teine nädal saame ühe mängijate paari sinna punti juurde ja siis on meil neli mängijat. Nad üritavad mängijatevahelisi kokkupuuteid võimalikult väikseks teha ja eriti need esimesed kaks nädalat, aga siis vist on meil võimalik natuke rohkem liikuda."

Kontaveidi treeningpartneriks aasta esimese suurel slämmi eel on kreeklannast maailma 22. reket Maria Sakkari.

"Minu treener [Nigel Sears] tegeles selle valimisega rohkem. Ma ise ei puutunud sinna valikusse nii palju. Eks ta muidugi küsis, ma olen Mariaga alati väga hästi läbi saanud ja temaga on hea trenni teha. Ta teeb väga intensiivselt ja kindlasti on ka selle mõttega valitud."

Kui tavapäraselt on WTA tippudel kohustus osaleda turniiridel erinevatel üritustel kas toetajate, korraldajate või fännidega, siis pandeemiaga langesid kõik lisakohustused ära.

"Nüüd oodatakse meilt, et oleksime hästi tublilt enda toas. Neid üritusi ei ole. Ma ei ütleks, et see on kergendus. See oli tore vaheldus," kurvastab Kontaveit. "Me oleme nendel turniiridel nii pikka aega: ainult dressidega, väljakutel ja võistlusriietes. Minu arvates on tore, kui paari nädala tagant on üritus, kus saame natukene ennast üles lüüa ja kasvõi tavariided selga panna."

Uue aasta duellides ihkab Kontaveit kõige rohkem üle mängida Naomi Osakat, kellele ta jäi mullu kahel korral tasavägistes matšides alla ning kellelt on üliraske mängukontrolli enda kätte saada.

"Ta lööb väga kõvasti, väga täpselt. Tal on väga suur mäng, nagu öeldakse - "big game". Kui temal kõik jookseb, siis raske on kontrolli tema käest endale saada. Tema käes on kõik need punktid," tunnustas eestlanna.