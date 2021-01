Karm karantiinikohustus slämmiturniiri eel tekitab tennisistides raevu

Laupäeva pärastlõunal selgus, et üks kolmest nakatunud inimesest on 2019. aasta US Openi võitja Bianca Andreescu treener Sylvain Bruneau. Slämmiturniiri korraldajad teatasid, et ühe lennuga Melbourne'i saabunud 24 ja teisel viibinud 23 tennisisti peavad nüüd järgmised 14 päeva veetma oma hotellitoas ja neil ei ole selle aja jooksul lubatud väljakutel treenida.

Kindlasti puudutab karm karantiinikohustus tippmängijatest endist esireketit Angelique Kerberit, väidetavalt ka Austraalia lahtiste kahekordset võitjat Viktoria Azarenkat, Sloane Stephensit ning Kei Nishikorit. Teadaanne on tennisistide seas aga tekitanud palju üllatust ja pahameelt.

"Mitte keegi ei öelnud meile, et kui üks pardal olnud inimene osutub positiivseks, peab kogu lend minema eneseisolatsiooni. Oleksin siis siiatulekut pikalt kaalunud," kirjutas Julia Putintseva. "Kui nad oleks meid sellest reeglist varem teavitanud, oleks ma koju jäänud," lisas Sorana Cirstea.

Samuti kritiseeris korraldajaid maailma 12. reket Belinda Bencic. "Tegime otsuse siia tulla reeglite põhjal, mis meile saadeti. Siia saabudes anti meile uus inforaamat uute reeglitega, millest me ei teadnud varem midagi," sõnas šveitslanna. "Me ei kurda selle pärast, et peame karantiinis olema - probleem on ebavõrdsetes treening- ja mängutingimustes enne niivõrd tähtsaid turniire," lisas ta.

"Nädalatepikkune ettevalmistus läheb ühe neljandiku ulatuses täidetud lennukis avastatud koroonajuhtumi tõttu kaotsi. Vabandage, aga see on sõge," säutsus Alize Cornet. Hiljem kustutas WTA edetabelis 53. kohal olev prantslanna laialdase negatiivse vastukaja tõttu postituse ära.

"Nii palju kui tean, ei viibinud ma ühel "nakatunud lendudest", aga oleks aus, kui kõik sportlased peaksid nüüd kaks nädalat karantiinis veetma või kui Austraalia lahtised lükataks nädala võrra edasi. Kaks nädalat hotellitoas ilma igasuguse treeninguta on nende mängijate jaoks hullumeelne," kirjutas sotsiaalmeedias maailma 86. reket Kirsten Flipkens.

"Mul ei oleks mingit probleemi jääda 14 päevaks tuppa ja Netflixi vaadata," tõdes maailma edetabelis 71. kohal olev Cirstea. "Uskuge mind, see oleks kui unistus. Me ei saa aga pärast 14 diivanil veedetud päeva võistelda. See, mitte karantiinikohustus, on probleemiks."