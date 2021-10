Vaktsineerimata mängijatel kerkis lootus osaleda Austraalia lahtistel

Möödunud nädalal teatas Austraalia Victoria osariigi juht Daniel Andrews, et vaktsineerimata tennisistid ei pääse aasta esimesele suure slämmi turniirile mängima, kuna nad tõenäoliselt ei saa Austraalia viisat.

Esmaspäeval ilmnes, et WTA on saatnud tennisistidele Austraalia suure slämmi turniiri osas kirja, milles tenniseorganisatsioon tõdeb, et vaktsineerimata mängijad saavad teatud tingimustel turniiril osaleda.

Peamine vaktsineerimata mängijaid puudutav tingimus on 14-päevane karantiin, mille peavad läbima ainult vaktsineerimata mängijad. Samuti peavad vaktsineerimata tennisistid andma vähemalt 72 tundi enne Austraaliasse saabumist negatiivse koroonatesti ning tegema ka kohapeal iga päev uue testi.

Vaktsineeritud mängijad peavad samuti andma vähemalt 72 tundi enne Austraaliasse saabumist negatiivse koroonatesti, ent nendelt ei nõuta ranget karantiinis püsimist ega ei piirata nende liikumist väljaspool turniirialasid.

Kuigi WTA määras, millistel tingimustel võivad vaktsineerimata mängijad turniiril osaleda, pole Austraalia valitsus ega spordiminister Martin Pakula viisaküsimuse osas veel ühtegi konkreetset avaldust teinud.

Mitmed tennise tippmängijad pole ennast vaktsineerinud või on avalikult väljendanud vaktsiinide suhtes skeptilisust. Kõige tuntum vaktsineerimata mängija on meeste maailma 1. reket Novak Djokovic, ent vaktsiinide usaldusväärsuses kahtlevaid seisukohti on esitanud USA suure slämmi turniiri võitnud Daniil Medvedev (ATP 2.) ja maailma 4. reket Alexander Zverev.

Update on #AusOpen



Per email sent to WTA players just now, Tennis Australia has told WTA PC that fully vaccinated players won't be required to quarantine or bubble at all.



Unvaccinated players will be allowed to enter, TA tells WTA, but must do 14 days of hotel quarantine. pic.twitter.com/cu4NV8abYB