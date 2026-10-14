TalTech/Alexela naasis võidurajale Liepajas

Nädalavahetusel kodusaalis Riia VEF-i paremust tunnistama pidanud TalTech tegi Liepajas vigade paranduse. Esimesel poolajal oli Eesti klubi tagaajaja rollis, aga kolmanda veerandaja keskel haarati eduseis. Liepaja jõudis küll viimasel veerandajal korraks viigini (60:60), kuid 6:0 vahespurt viis TalTechi uuesti ette.

Tormi Niits vedas võitjaid 20 punkti ja seitsme lauapalliga. Siim-Markus Post panustas võitu 17 punkti ja viis resultatiivset söötu. Liepaja särgis kerkis resultatiivseimaks Ivo Van Tamm, kes tõi 14 punkti ja hankis lauast kaheksa palli.

TalTechil on tabelis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Juba reedel kohtutakse võõrsil Ventspilsiga, kes on võitnud viiest mängust neli.