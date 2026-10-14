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Tartu Ülikool avas Euroopa karikasarjas võiduarve, Kalev kaotas

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits.
Tartu Ülikool Maks & Moorits. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits teenis FIBA Euroopa karikasarjas esimese võidu. Bigbank/Kalev oli sunnitud vastu võtma esimese kaotuse.

Tartu Ülikool oli teises voorus võõrsil üle Põhja-Makedoonia meistrist Skopjest 95:92 (24:17, 20:22, 28:23, 23:30). Eesti meister veetis suurema osa mänguajast juhtrollis, kuid lubas Skopjel 38 sekundit enne normaalaja lõppu viigistada seisu 92:92-le. Tartlaste võidukorvi eest hoolitses kolmepunktijoone tagant täpse viskega Martin Paasoja.

Keith Palek viskas Tartu Ülikooli kasuks 21 punkti ja Omar El-Sheikh 15 punkti. Paasoja arvele kogunes 10 punkti.

Tartu Ülikool läheb järgmisel nädalal kolmandas voorus võõrsil vastamisi Küprose klubi Larnaca AEK-ga.

Kalev kaotas võõras saalis valitsevale Eesti-Läti liiga meistrile Valmierale 74:82 (17:21, 15:18, 20:17, 22:26). Valmiera juhtis kogu kohtumise vältel ning oli parimal hetkel ees 12 punktiga.

Võitjate poolel hiilgas Darren Williams 20 punkti ja 11 tulemusliku sööduga. Kalevi resultatiivseim oli Damian Forrest, kes viskas 22 punkti ja võttis 12 lauapalli.

Kalevil ja Valmieral on mõlemal kirjas üks võit ja üks kaotus. Järgmisel kolmapäeval võõrustab Kalev Kosovo klubi Bashkimit.

Toimetaja: Henrik Laever

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