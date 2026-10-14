Kullamäe koduklubi sai EuroCup'is suure võidu

Cluj-Napoca alistas B-alagrupis kolmandas voorus võõrsil Šiauliai 93:75 (16:26, 25:14, 25:20, 27:15). Leedu klubi dikteeris esimest veerandaega, kuid poolajaks haaras Cluj-Napoca ühepunktilise edu, mis kasvas kahekohaliseks neljanda veerandaja alguses.

Kullamäe tabas viiest lähiviskest kolm. Ta oli raskustes kolmepunktijoone tagant, kust viiest teele läinud viskest läbis korvirõnga vaid üks. Kullamäe arvele kogunes lõpuks 10 punkti, kuus lauapalli, neli korvisöötu ning ka kaks pallikaotust ja üks isiklik viga.

Võitjate resultatiivseim oli Javonte Smart 20 punktiga. Jalyn McCreary ja Uros Plavsic lisasid mõlemad võitu 16 punkti. Šiauliai parimana tõi 13 punkti Michael Caffey.

Samas sarjas tuleb kolmapäeva hilisõhtul väljakule Artur Konontšuk, kelle leivaisa Rostock (1-1) läheb A-alagrupis võõrsil vastamisi Le Mans'iga (0-2).