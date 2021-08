Alusalu: tahan õigel ajal tulla rongilt maha

"See ei ole otsus, mida teed üleöö. See on olnud sõna otseses mõttes kogu mu elu. Olen andnud endast parima ja absoluutselt kõik, et saaksin teha parima võimaliku tulemuse. Tahan lihtsalt õigel ajal tulla ühelt rongilt maha, et juba elukogenumana järgmisele rongile minna," ütles Alusalu ERR-ile. "Tõesti usun, et saan veel midagi teha ja ma tõesti tahan ennast veel realiseerida. Olen väga tänulik selle võimaluse eest ja mul on siiralt hea meel, et nii palju on toredaid inimesi, kes on mind toetanud."

Alusalu sõnul on tema karjääri jooksul väikseid rõõme väga palju olnud. "Aga kui mõtlen sellele tagasi kui suuremale loole, siis ka täna on kirjutanud väga paljud inimesed, et olen neid inspireerinud ja ma arvan, et see on kõige suurem asi, mida sport saab teha – inspireerida ja häid emotsioone pakkuda. Mul on väga hea meel, et mul on see õnnestunud," oli ta rahul.

Mida toob uus elu? "Kui mõelda tippspordi peale, siis sul tegelikult puudub igasugune vabadus. Väga keeruline on teha ainult enda tunde pealt otsuseid, sa oled kogu aeg rakkes ja kogu aeg on plaan. Ma kindlasti tahaksin keskenduda iseendale ja enda tervisele, tahan ennast kindlasti rohkem harida," avaldas ta. "Tegin äsja ära treenerikoolituse, sain nooremtreeneri paberid. Võtan ühte rahvusvahelist online treenerite kursust ja lähen Tartu ülikooli füsioteraapiat õppima."

"Kümme aastat on gümnaasiumilõpetamisest möödas, nüüd tuleb kuskilt pihta hakata. Palju on mingeid asju, millega ma ei saanud tegeleda sel ajal, kui tegelesin spordiga, aga samas olen tohutu elukogemuse võrra rikkam," jätkas Alusalu. "Tahaksin oma teadmisi kindlasti jagada. Ma armastan sporti ja see on see valdkond, kuhu ma kindlasti jään. Mõningaid mõtteid mul on – noored ja liikumine ja tervis. See on see, kes ma olen, kindlasti tahan seda jagada!"

"Tahaksin öelda, et mul on olnud väga suur au ja see on olnud minu jaoks väga suur vastutus esindada Eesti riiki," lõpetas Alusalu. "Ma tõesti armastan seda maad iga oma rakuga ja ma oskan seda hinnata nii palju teistmoodi. Nüüd olen saanud siin olla, elada looduserütmide järgi. Ma tahaksin, et kõik inimesed saaksid aru selle maa erilisusest ja ajaloost ja kust kohast me tuleme."