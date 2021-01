Alusalu jätab aasta vahele: gladiaatori mängimine ei sobi minu põhimõtetega

Uisuliidu pikaaegne peasekretär ja praegu pensionipõlve nautiv Gunnar Kuura, suvel abikaasalt peasekretärina teatepulga üle võtnud Jana Kuura ega Alusalu esimene treener Väino Treiman ei osanud Eesti Päevalehele öelda, kas Eesti esiuisutaja üldse veel jääle naaseb.

"Sooviksin selgitada eelkõige, et minu põhimõtetega spordi olemusest ei lähe kokku gladiaatori mängimine ja "mullis" elamine selleks, et hollandlased saaksid särada ning raha teenida (teiste arvelt)," vastas Alusalu ajalehe arupärimisele kirjalikult.

"Vähesed saavad aru, et kuna ala spetsiifikast lähtudes on korraldajal võimalik muuta tingimusi ning jää konsistentsi vastavalt enda sportlaste "aitamiseks", siis ei saa rääkida ausast konkurentsist," lisas tunamullune Eesti aasta naissportlane.

"Pealtvaatajateta sport pole üldse sport," teatas Alusalu resoluutselt. "Sport – see on minu jaoks eelkõige inspireerimine. Ka neuronid ajus peavad liikuma – kui ikka midagi inimest ennast ei inspireeri, siis on pehmelt öeldes keeruline teisi inspireerida."

Küsimusele, kas tegu on vaheaastaga või karjäär võibki läbi olla, ei andnud Alusalu siiski konkreetset vastust. "Olümpiale jõudmist või mittejõudmist ei mõjuta see aasta üldse," jättis ta ukse ikkagi paokile.