Saskia Alusalu lõpetab sportlaskarjääri

Kiiruisutaja Saskia Alusalu teatas teisipäeval, et lõpetab sportlaskarjääri, kuid loodab jääda spordiga seotuks läbi muude võimaluste.

Alusalu on 38-kordne Eesti meister kiiruisutamises ja 89 Eesti rekordi omanik. Ta kandis 2018. aastal Pyeongchangi taliolümpiamängude avatseremoonial esimese Eesti naiskiiruisutajana olümpiamängudel Eesti lippu ja saavutas ühissõidustardi finaalis neljanda koha. 2018. aastal valiti ta Eesti aasta naissportlaseks.

"Mul on olnud au ja kohustus, aga eelkõige suur rõõm ja võimalus esindada Eesti riiki spordialal, mida armastan ja mille teenimisele olen seni end maksimaalselt pühendanud," teatas Alusalu pressiteate vahendusel.

27-aastane uisutaja ütles, et viimased poolteist aastat on olnud tema jaoks aeg, mil lisaks treenimisele ja võistlemisele on olnud mahti oma tegemiste üle järele mõelda, saavutatule tagasi vaadata ja plaane teha.

"Sooviksin tippspordi jätta naeratades ja rõõmsal meelel, sest vaatamata suurele pingutusele on selles osalemine olnud minu jaoks ühtlasi nauding. Pingutused on olnud soolased, võidud magusad. Kokkuvõttes nii, nagu üks elu olema peabki," ütles Alusalu.

"Tahan tänada kõiki oma toetajaid, treenereid ja mulle kalleid inimesi, ilma kelleta ei oleks ma täna siin. Ja ma tahan tänada eraldi kõiki Eestimaa inimesi, kellele läheb korda meie oma riik, mille taasiseisvumise kolmekümnendat aastat me mõned päevad tagasi tähistasime," lõpetas uisutaja.

Esimest korda uisutas Alusalu treenerist isa algatusel ja õdede eeskujul kaheaastaselt, oma esimese Eesti rekordi püstitas ta 14-aastaselt ning 17-aastaselt siirdus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kõrvalt elama ja treenima Saksamaale Inzelli. Sellest ajast peale pühendus ta tõsisemalt kiiruisutamisele.