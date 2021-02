Saskia Alusalu: tunnen end hästi, kergus ja sära on tagasi tekkinud

Tallinna Kiiruisumaratoni võitnud Alusalu läbis Lasnamäe 400 meetrisel uisustaadionil head vormi näidates 75 ringi. Pandeemiast tingitud keerulisel hooajal rahvusvahelisest karusellist loobunud ja tervist taastanud Alusalu jaoks oli see tänavu teiseks võistluseks. 7. veebruaril võitis ta Aadaveres Ants Antsoni olümpiavõidu 57. aastapäeva tähistamiseks toimunud võistlusel 500 ja 1500 meetri distantsid ning pühapäeval siis pealinna jääl peetud maratoni. 30 kilomeetrit läbis Alusalu 49 minuti ja 56 sekundiga.

"Lihtne oli. Ütlesin poistele ja üritasin motiveerida neid siia sõitma tulema, aga neil olid mõistetavad põhjused mitte tulla. Kindlasti on äge, et tuleb noori, aga võiks rohkem olla," rääkis Alusalu intervjuus ERR-ile

"Selle hooaja ma olen väga tõsiselt tegelenud oma tervisega ja nüüd arvan, et olen adekvaatne hindama, et mida tippsport teeb. Ja see, et tippsport naistel ja meestel on kaks täiesti erinevat asja. See on pannud mul elus ka teatud prioriteete ümber hindama ja ju siis mingit äratuskella oli vaja, et aru saada," jätkas Alusalu. "Praegu tunnen ennast hästi, et on tekkinud mingi kergus ja sära tagasi. Ma ju väga armastan sporti. Kindlasti tahan sinna tagasi anda ja proovida noori inspireerida. Ühest küljest on selleks sport ja teisest lihtsalt see, et tunneksid end enda kehas hästi."

"Meil on väga palju võetud muud spordialad ära, nüüd on suusatamise ja uisutamise võimalus, mis on väga tore. See on enda aeg ja energia, mis tuleb ritta panna. Tahan ise juurde õppida, üritan ühe spordiprojekti kallal töötada, et midagi Eesti sporti panustada. Kui on võimalik ja ma leian aega, siis on igal juhul tore sellesse panustada," ütles Alusalu, kes otsustas sel hooajal koroonaviiruse pandeemia tõttu rahvusvahelisel areenil kaasa löömata jätta. "Mul ei olnud väga valikut teatud mõttes. Sport sellisel kujul.. saan aru, et korraldajad annavad parima, et korraldada neis tingimustes nagu on, aga sellisel kujul sport on päris õudne minu arust. On sportlaseid, kes tulevad paremini toime sellise karantiini eluga, aga kõik inimesed on erinevad."

Kas siiani on otsus koju treenima jääda end ära tasunud? "Olen väga palju tegelenud enda veel paremini tundma õppimisega. Kihvt on suusatada ja mõnda muud elu ka elada. On võimalik natuke varieeruda. Muidu on väga täpselt ette joonistatud ja puudub vabadus midagi muud teha," ütles Alusalu.

Võiduajale viidates on baas olemas, et minna järgmisse aastasse, mis on olümpia-aasta? "Jah, ilmselt on!" ütles Alusalu.