Matšpalli päästnud Kontaveit alustas Prantsusmaa lahtiseid üliraske võiduga

Kontaveit alustas mängu väga hästi, minnes murdega 3:1 juhtima, seejuures võitis ta mõlemad enda servigeimid ja ka Golubici pallingu punktigi loovutamata. Siis aga õnnestus Golubicil murre tagasi saada. Sett läks lõpuks kiiresse lõppmängu, kus Kontaveit jäi 0:3 taha, viigistas 3:3, aga jäi siiski 4:7 šveitslannale alla. Avasett seega 7:6 (4) Golubicile.

Teine sett algas nelja järjestikuse servimurdega, kuni Golubic suutis lõpuks enda pallingugeimi võita ja siis uuesti Kontaveidi servi murda, asudes 4:2 juhtima. Sellele järgnes veel kolm järjestikust murret, kuni Kontaveit hoidis ja viigistas 5:5-le. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus eestlanna pidi päästma ka matšpalli ning võitis tie-break'i seejärel 7:5.

Kui avasett kestis 48 ja teine 63 minutit, oli otsustav sett äärmiselt ühekülgne ning Kontaveit võitis selle kõigest 26 minutiga 6:0.

Kontaveit lõi mängus kuus serviässa ja tegi kaks topeltviga, Golubici vastavad numbrid olid kaks ja viis. Eestlanna esimese servi õnnestumise protsent oli 56, esimeselt servilt võitis ta 71 protsenti punktidest. Kontaveidil õnnestus päästa kaks murdepalli seitsmest, Golubicil kolm üheteistkümnest.

Kahel eelneval aastal langes Kontaveit Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis, kui jäi 2019. aastal 6:3, 2:6, 2:6 alla tšehhitarile Karolina Muchovale ning mullu hiljem neljandasse ringi jõudnud prantslannale Caroline Garciale.

Järgmises ringis ootab Kontaveiti prantslanna Kristina Mladenovic (WTA 61.), kes alistas avaringis slovakitar Anna Karolina Schmiedlova (WTA 121.) 6:4, 6:0. Kõik neli eelmist omavahelist matši on võitnud eestlanna.

Enne mängu:

25-aastane Kontaveit on endast kolm aastat vanema Golubiciga mänginud neljal korral ja võitnud kõik kohtumised, samas jääb viimane vastasseis aastasse 2016, kui eestlanna võitis Guangzhou turniiri veerandfinaalis Golubicit 6:4, 4:6, 6:3.

Golubic on Prantsusmaa lahtistel mänginud kuus korda, kuid suurt edu pole saavutanud: oma seni parima turniiri tegi ta 2016. aastal, kui jõudis teise ringi. Karjääri parimaks saavutuseks slämmiturniiridel on jäänud Wimbledoni kolmandasse ringi pääsemine 2019. aastal.

Zürichis sündinud tennisist, kelle isa on horvaat ja ema serblanna, on karjääri jooksul mänginud neljas WTA turniiri finaalis. Ainus võit pärineb 2016. aastast, mil ta alistas koduse Gstaadi turniiri finaalis Kiki Bertensi. Järgmisel aastal jõudis Gstaadis finaali ka Kontaveit, kes jäi siis Bertensile alla.

Kontaveidi ja Golubici mängu võitja läheb teises ringis vastamisi endise maailma kümnenda reketi Kristina Mladenovici ning slovakitari Anna Karolina Schmiedlova vahelise matši võitjaga. Kolmandas ringis võib vastaseks tulla tiitlikaitsja, kaheksanda asetusega poolatar Iga Swiatek.