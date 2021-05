FIA direktor: hübriidautod teevad MM-sarja tootjatele veel atraktiivsemaks

Matton ütles ralliportaalile DirtFish, et WRC eesmärk olla esimene FIA sari, mis kasutab 100-protsendiliselt jätkusuutlikku kütust, demonstreerib sarja pühendumust tulevikule ning teeb selle autotootjate jaoks väga atraktiivseks. "Ma olen veendunud, et WRC pole kunagi atraktiivsem tundunud," rõhutas Matton.

"Me oleme teinud ära alles osa tööst hübriidautoga. Loomulikult on hübriid positiivne, aga nüüd usun, et hübriid ja jätkusuutlik kütus saavutavad meie jaoks seda, et oleme MM-sari, mis on tõeline turundustööriist tootjate jaoks," lisas rallidirektor. "See oli ainus viis, kuidas MM-sarjal tulevikku oleks. Et veenda mõned tootjad sarjaga liituma, nüüd on meil neile õiged tööriistad. Me peame olema ühendatud sellega, mida nad oma klientidele edasi müüvad."

Mõned sarjas osalevate tiimide insenerid ja tehnikud on kahelnud, et hübriid- ning sisepõlemismootorite samaaegne kasutus võib mõjutada autode jõudlust.

"See tuleb väljakutse," ütles üks allikas. "Kütuse keemiline koostis on väga erinev sellest, mis meil seni olnud on, aga oleme kavandanud mootori järgmiseks kolmeks aastaks ja see mootor kavandati praeguse kütuse ümber. Meile öeldi, et saame lihtsalt paagi täis lasta ja edasi sõita. Kuidas me seda praegu teame? Mootor töötab ilma probleemideta, aga mida me teame selle mõjust usaldusväärsuse ja pikaealisuse kohta."

Matton vastas, et hanke võitnud tarnija on pühendunud sellele, et luua toimiv kütusesüsteem: "Ma ei taha selle kohta rohkem öelda, sest iga kord kui me midagi tutvustame, mõned inimesed hakkavad kaebama. Nad ei saa sellest aru: see on positiivne uudis."

FIA rallipealik lisas, et autode juures ei ole tähtis võimsus, vaid hoopis toode ise. "Nad mõtlevad jõudluse peale, aga me ei otsi jõudlust. Meil on toode, mis demonstreerib ühiskonna head trendi ja ma saan ainult öelda, et meid ei huvita jõudlus üksi. Isegi, kui kaotame natuke jõudlust selle kütusega, ei oleks see probleem," ütles Matton.