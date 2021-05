Ott Tänak pikendas Hyundaiga lepingut

Autoralli MM-sarjas osalev Hyundai võistkond teatas neljapäeval, et on pikendanud esisõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i lepingut.

Autoralli MM-sarjas algab järgmisest aastast uus ajastu, kui kasutusele võetakse hübriidmootoritega masinad. Hyundai uue põlvkonna WRC masin põhineb Hyundai i20 N tänavamudelil, mille testimisega alustatakse tiimi sõnul juba õige pea. Kui kaua Tänaku, Neuville'i ja Hyundai koostöö jätkub, välja ei öeldud, küll tõdeti, et tegemist on "mitme aasta pikkuste lepingutega".

"Mul on väga hea meel, et olen Hyundaiga uue lepingu sõlminud," kinnitas Tänak tiimi pressiteate vahendusel. "Viimase kahe aasta jooksul olen olnud tunnistajaks võistkonna pühendumusele ja nende edujanule. Ootan uut WRC ajastut, aga meil on sel aastal veel töö pooleli: peame praeguse põlvkonna autod korralikult ära saatma."

"Sellest tiimist on saanud mu teine perekond," rääkis juba 2014. aastast Hyundais sõitev Neuville. "Nende lähenemine ja eesmärgid uueks aastaks on samuti väga lubavad."

"Koostöö jätkamine nende kahe talendika sõitjaga tõestab taaskord meie ambitsiooni MM-sarjas edukas olla," sõnas tiimipealik Andrea Adamo. "Nad on mõlemad end tõestanud suurepäraste brändisaadikutena."