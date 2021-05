Hyundaisse siirdunud M-Spordi insener: vajasin suuremat väljakutset

"Ma plaanin siiski töötada M-Spordiga koos kestvussõitude poolel, aga autoralli poolel töötan nüüd konsultandina Hyundais," ütles Loriaux DirtFishile. "M-Sport on imepärane tiim inimesi ja sõpru. Päris mitmed inimesed seal on mulle 20 aastaga pere eest olnud."

Loriaux, kes on rallimaailmas kõrgelt hinnatud insener, ütles, et töötamine Bentley GT3-sarja autode kallal oli nauditav protsess. "Viimased seitse aastat olen võtnud ette Bentley GT3 katsumuse. See on midagi, mida olen väga nautinud, me võtsime väikese grupi inimesi, disainisime oma esimese auto, arendasime seda, õppisime sõitma jne. Ja meil oli palju tulemusi, mille üle uhked olime," ütles Loriaux.

"Mulle meeldis see väga. Kahjuks saavad aga kõik asjad lõpu ja Bentley GT3 lugu on jõudnud oma lõppu. Samas, hakkasin igatsema ka WRC sarja, sest see on olnud suur osa mu elust ja näen seda siiani kõige väljakutsuvama mootorispordialana," lisas insener.

Ta ütles, et jätkab poole kohaga M-Spordi ridades Bentley GT3 sarjas, kuid Hyundai pakkumisele ei saanud ära öelda. "Kui Hyundailt tuli võimalus jõuda tagasi positsiooni, kus saan juhtida tervet WRC programmi, see oli minu jaoks unistus. Uus väljakutse suure autotootjaga, pühendunud, hea eelarve, head sõitjad. Sellele ei saanud ära öelda," ütles Loriaux.