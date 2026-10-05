X!

Stefan Arand liigub sarjavõidu kursil

Veemoto
Stefan Arand
Stefan Arand Autor/allikas: Simon Palfrader
Veemoto

Veemotosõitja Stefan Arand sai Hiinas Shanghais toimunud F1H2O MM-etapil põhisõidus teise koha ning tõusis enne hooaja viimast etappi sarja üldliidriks.

Shanghai etapp algas pühapäeval kvalifikatsiooniga, kus esikolmikut lahutasid napid ajavahed. Alec Weckström võitis kvalifikatsiooni ajaga 43,986, valitsev maailmameister Shaun Torrente kaotas talle 0,207 ning Arand 0,335 sekundit. Sprindisõidus võitles Arand oma peamise MM-tiitli konkurendi Torrente vastu. Ameeriklane võitis sõidu, Arand finišeeris teisena ning teenis üheksa MM-punkti.

Esmaspäevast põhisõitu alustas Arand kolmandalt stardikohalt Weckströmi ja Torrente järel. Sõidu esimeses pooles muutus olukord aga oluliselt, kui kaks Victory Teami sõitjad Torrente ja Weckström sattusid omavahel intsidenti. Torrente jaoks tähendas juhtunu sõidu lõppu ja punktideta jäämist, Weckström jätkas liidrina ning Arand tõusis teisele kohale.

Eestlane ei leppinud aga turvalise teise kohaga ning jätkas Weckströmi survestamist. Lõpuks jäi eestlasel esikohast ikkagi puudu ning ta ületas finišijoone teisena.

"Alguses oli natukene keeruline. Alec ja Shaun olid mõlemad päris kiired ja ma ei saanud neile kohe järele. Pärast nende intsidenti olin teine ning proovisin Alecit kätte saada. Vahepeal jõudsin talle päris lähedale ja proovisin suruda nii palju kui võimalik, aga mööda saada ei õnnestunud," võttis Arand sõidu kokku.

Teise koha muudab veelgi märkimisväärsemaks asjaolu, et eestlase võistlus oleks võinud lõppeda hoopis katkestamisega. Pärast finišit selgus, et Arandi paadi propeller oli saanud kahjustada ning sellises seisus oli ta läbinud ligikaudu 20 viimast ringi.

"Viimased 20 ringi sõitsin katkise propelleriga. Ma ise sõidu ajal ei teadnud, kui halb see tegelikult oli – tundsin lihtsalt, et midagi ei ole päris õige. Kui pärast finišit paati vaatasime, siis oli päris üllatav, et me üldse lõpuni jõudsime. Seega peame selle teise kohaga kindlasti rahul olema," sõnas Arand.

Shanghai tulemus muutis oluliselt ka maailmameistrivõistluste jõujooni. Veel pärast sprindisõitu juhtis Torrente Arandi ees viie punktiga, kuid põhisõidus jäi ameeriklane punktideta ning Arand kasutas tekkinud võimaluse ära. Eestlane lahkus Shanghaist sarja liidrina, edestades lähimaid konkurente kümne punktiga.

MM-tiitli saatus otsustatakse detsembris Araabia Ühendemiraatides Sharjah's toimuval hooaja viimasel etapil. "Kindlasti on väga hea tunne minna viimasele etapile liidrina. Samas on veel üks võistlus minna ja midagi ei ole tehtud. Kümme punkti on hea edu, aga F1H2O-s võib kõike juhtuda. Peame Sharjah's tegema oma tööd sama hästi kui seni ja keskenduma sellele, mida ise kontrollida saame," rääkis Arand enne hooaja otsustavat etappi.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

13:55

Portugali juhendaja jättis Ronaldole ukse avatuks

13:23

Stefan Arand liigub sarjavõidu kursil

12:52

Rangersi võiduseeria pikenes kolmele mängule

12:21

Keinänen tegi Elva maleturniiridel puhta töö

11:58

Tamm jäi Challengeri turniiril napilt põhitabelist välja

11:30

Arumäe: tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem

10:51

Wu sai maailmameistrina esimese turniirivõidu

10:18

Kulturismi juubelivõistlustel särasid Rõõm, Kiivikas ja Lipp

09:43

Neel ja Olmos piirdusid Pekingi tippturniiril ühe matšiga

09:11

Portugal alistas Norra, Kreeka röövis jälle Saksamaalt punkte

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

04.10

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu

04.10

Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

04.10

Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

08:38

Kurlingupaar Kaare - Lill võitis USA-s MK-etapi

03.10

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

04.10

Tanel Leok meenutab oma motivatsiooni: oli vaja, et midagi läheks valesti

04.10

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

04.10

Rõbakina esimene mäng esireketina lõppes ootamatu kaotusega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo