Stefan Arand liigub sarjavõidu kursil

Shanghai etapp algas pühapäeval kvalifikatsiooniga, kus esikolmikut lahutasid napid ajavahed. Alec Weckström võitis kvalifikatsiooni ajaga 43,986, valitsev maailmameister Shaun Torrente kaotas talle 0,207 ning Arand 0,335 sekundit. Sprindisõidus võitles Arand oma peamise MM-tiitli konkurendi Torrente vastu. Ameeriklane võitis sõidu, Arand finišeeris teisena ning teenis üheksa MM-punkti.

Esmaspäevast põhisõitu alustas Arand kolmandalt stardikohalt Weckströmi ja Torrente järel. Sõidu esimeses pooles muutus olukord aga oluliselt, kui kaks Victory Teami sõitjad Torrente ja Weckström sattusid omavahel intsidenti. Torrente jaoks tähendas juhtunu sõidu lõppu ja punktideta jäämist, Weckström jätkas liidrina ning Arand tõusis teisele kohale.

Eestlane ei leppinud aga turvalise teise kohaga ning jätkas Weckströmi survestamist. Lõpuks jäi eestlasel esikohast ikkagi puudu ning ta ületas finišijoone teisena.

"Alguses oli natukene keeruline. Alec ja Shaun olid mõlemad päris kiired ja ma ei saanud neile kohe järele. Pärast nende intsidenti olin teine ning proovisin Alecit kätte saada. Vahepeal jõudsin talle päris lähedale ja proovisin suruda nii palju kui võimalik, aga mööda saada ei õnnestunud," võttis Arand sõidu kokku.

Teise koha muudab veelgi märkimisväärsemaks asjaolu, et eestlase võistlus oleks võinud lõppeda hoopis katkestamisega. Pärast finišit selgus, et Arandi paadi propeller oli saanud kahjustada ning sellises seisus oli ta läbinud ligikaudu 20 viimast ringi.

"Viimased 20 ringi sõitsin katkise propelleriga. Ma ise sõidu ajal ei teadnud, kui halb see tegelikult oli – tundsin lihtsalt, et midagi ei ole päris õige. Kui pärast finišit paati vaatasime, siis oli päris üllatav, et me üldse lõpuni jõudsime. Seega peame selle teise kohaga kindlasti rahul olema," sõnas Arand.

Shanghai tulemus muutis oluliselt ka maailmameistrivõistluste jõujooni. Veel pärast sprindisõitu juhtis Torrente Arandi ees viie punktiga, kuid põhisõidus jäi ameeriklane punktideta ning Arand kasutas tekkinud võimaluse ära. Eestlane lahkus Shanghaist sarja liidrina, edestades lähimaid konkurente kümne punktiga.

MM-tiitli saatus otsustatakse detsembris Araabia Ühendemiraatides Sharjah's toimuval hooaja viimasel etapil. "Kindlasti on väga hea tunne minna viimasele etapile liidrina. Samas on veel üks võistlus minna ja midagi ei ole tehtud. Kümme punkti on hea edu, aga F1H2O-s võib kõike juhtuda. Peame Sharjah's tegema oma tööd sama hästi kui seni ja keskenduma sellele, mida ise kontrollida saame," rääkis Arand enne hooaja otsustavat etappi.