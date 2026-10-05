Portugal alistas Norra, Kreeka röövis jälle Saksamaalt punkte

Portugal võttis neljast mängust neljanda võidu, kui alistas koduväljakul Norra 2:1. Kristoffer Ajer viis Norra 36. minutil juhtima, ent vaid kaks minutit hiljem viigistas seisu Joao Cancelo tabamus ja 79. minutil skooris võõrustaja võiduvärava Goncalo Ramos. Portugal lõpetas mängu kümnekesi, sest 86. minutil korjas kaks järjestikust kollast kaarti Francisco Conceicao.

Sama alagrupi teises mängus võitis Taani võõrsil Walesi 1:0. Võiduvärav sündis 75. minutil, mil penalti realiseeris Rasmus Höjlund. Portugalil on kirjas 12, Taanil kuus ning Walesil ja Norral mõlemal kolm punkti.

Nädal tagasi esimest korda ajaloos Saksamaast jagu saanud Kreeka tegi seekord neljakordse maailmameistriga koduväljakul väravateta viigi. Saksamaa oli kogu kohtumise jooksul domineerivamaks pooleks, sooritades 23 pealelööki Kreeka viie vastu.

Holland sai kodumurul 2:1 võidu Serbia üle. Teun Koopmeinersi avaväravale 31. minutil vastas kõigest neli minutit hiljem viigiväravaga Mihajlo Cvetkovic. Kodumeeskonnale tõi võidupunktid Joshua Zirkzee tabamus 72. minutil.

Hollandil ja Kreekal on mõlemal kaheksa punkti, Saksamaa hoiab viie punktiga kolmandat kohta ning Serbia ei ole veel punktiarvet avanud.

Ülejäänud tulemused:

B-tasand

Kosovo - Austria 1:1

Iirimaa - Iisrael 1:1

D-tasand

Aserbaidžaan - Leedu 1:0

Malta - Andorra 1:0