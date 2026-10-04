Kams: Henn ja tema taustajõud on leidnud mängijatele õiged rollid

Eesti alustas uut Rahvuste liiga hooaega võõrsil teenitud 1:1 viigiga Islandi vastu, seejärel tehti Plovdivis väravateta viik Bulgaariaga ning laupäeval tõi Rasmus Peetsoni viienda minuti värav Tallinnas Luksemburgi üle esimesed kolm punkti. Teisipäeval võõrustatakse neljandas voorus grupi liidrit Islandit.

"Kui me vaatame seda [peatreener] Jürgen Henni perioodi, siis tal oli väga selge plaan, kuhu ta selle võistkonnaga teatud ajaks jõuda tahab," rääkis endine Eesti koondislane Gert Kams pühapäeval ETV spordisaates. "Samm sammult ta oma taustajõududega seda teinud on. Meil on kaks viiki ja üks võit, kindlasti teisipäeva õhtul Islandiga tahaksime ju veel rohkemat!"

Suvisel Balti turniiril alistas Eesti skooriga 1:0 nii Fääri saared kui Leedu, ehk viimases viies mängus on endale lubatud lüüa vaid üks värav. "See on väga kõva näitaja," tõdes Paide Linnameeskonna spordidirektor. "Ma arvan, et Jürgen ja tema meeskond on leidnud õiged rollid, õiged positsioonid ja õige formatsiooni vastavalt nendele mängijatele, kes meil saadaval on. Oleme väga palju mänginud taga kolmese kaitseliiniga ja see sobib meile. Oleme suutnud ka taktikaliselt kaitses piisavalt hästi ja kompaktselt mängida."

Kas see, et kolmes Rahvuste liiga mängus on löödud kaks väravat, paneb kukalt kratsima? "Peame rahul olema sellega, mis meil praegu on. Mängus Luksemburgiga olid meil head võimalused, mida me ära ei kasutanud, Bulgaaria vastu üks superšanss. Muidugi sa tahaksid, et su ründajad lööksid väravaid, aga lõpuks sul ongi meeskond: kui ründajad sind halval päeval välja ei tassi, peavad seda tegema teised mängijad. Eks see koondise ründajate olukord on ka see, et meil ei ole Henri Anieri ega Rauno Sappineni," rääkis Kams.

Eesti koondislased on rääkinud, et meeskonnas valitseb väga hea õhkkond ja kambavaim. "Siin on väga suur roll võtmemängijatel, kogenumatel mängijatel. Meil on Karl Jakob Hein, Karol Mets, Maksim Paskotši, Mattias Käit: nende meeste roll selles koondises on väga suur, ka võistkonna kokkuhoidmisel ja õigel hetkel ka võib-olla vitsa andmisel, hetkedel, kus on vaja kõva häält teha. Üksteist tuntakse, teatakse juba väikesest peale. See aitab kindlasti kaasa. Olen üsna kindel, et Jürgenil ja tema taustajõududel on väga selge roll ka seal. Loomulikult on tiimivaim alati siis hea, kui punktid tulevad," tõdes Kams.