Tänak põhjendas Hyundais jätkamist: meil on võimalus ehitada täiuslik auto

"Paljud inimesed on küsinud, kuidas me nii varakult Hyundaiga kokkuleppele jõudsime. Vastus on lihtne: pärast Arktika rallit oli paus. Kaks kuud ei olnud eriti midagi teha. See oli paras aeg asjad selgeks teha," teatas Tänak portaali vahendusel.

"Nüüd läheme Portugali ja seejärel Sardiiniasse ning hooaeg läheb üsna tihedaks. Meil on rallid, rallide-eelsed üritused ja arendustestid. Me teeme iga päev tööd, ei olnud mõtet seda otsustamist edasi lükata. Nüüd saab keskenduda oma asjadele. See on perfektne lahendus."

Tänaku sõnul sai otsustavaks asjaolu, et järgmisel hooajal võetakse kasutusele täiesti erinevad autod. "Üks suuri punkte Hyundaisse jäämise juures oli seotud uute reeglitega ja meeskonna vahetamine tähendanuks minekut autosse, mida on testitud ja arendatud sinuta. Nüüd oleme auto sünni juures ja ma loodan, et see saab määravaks. See on igal juhul plaan. Aga kui nii ei lähe, siis on see üksnes oma viga."

"Eelmise aasta lõpus ja tänavuse aasta alguses käisid läbirääkimised praktiliselt kõigi kolme tiimiga, aga kõige tähtsam on, et me saame algusest peale oma autot arendada," tähtustas 2019. aasta maailmameister.

Järgmisel aastal võetakse kasutusele hübriidid ja uue auto arendamisel loodab Tänak ka M-Spordist palgatud inseneri Christian Loriaux' panusele. "Nagu olete ehk kuulnud, siis on meil selleks keegi lisaks - Andrea [Adamo - Hyundai boss] tegi tõeliselt head tööd, et tõi Christian Loriaux' meeskonda. Andrea paneb meie esituste heaks ja võitude jaoks kõik välja," jätkas Tänak.

"Ma olen kindel, et Christian on üks neist, kes on minevikus näidanud geniaalsust. Hiljem on ta töötanud ringrajaspordi heaks, aga kõik tema teadmised kuluvad meile kindlasti marjaks ära. Ma arvan, et Christiani tulek ei ole kõik, mida see meeskond saab pakkuda. Meeskond töötab kõige nimel täie rauaga ja Hyundais on palju-palju toimumas."

Tänak tõi välja, et Hyundai praeguse auto juures ei ole võimalik enam kõike soovitut muuta ja vahetunud on ka mitmed insenerid, kes masina algselt välja töötasid. "Aga uue puhul alustame puhtalt lehelt ja meie kätes on võimalus teha täiuslik auto."

Tänakuga koos pikendas lepingut ka meeskonna kauaaegne piloot Thierry Neuville. "Ma olen kindel, et märkasite, kuidas Thierry sõlmis lepingu samal ajal kui mina. Ma olen sellega rahul. Nii on meeskond kindlasti tugev. Thierry on suurepärane sõitja, selles pole kahtlustki ning kui sul on meeskonnakaaslane, kes paneb sind pingutama, siis see viib edasi."

"Nüüd peame vaatama, kes istub kolmandasse autosse. Paaril viimasel aastal on Andrea teinud suurepärast tööd, võites kaks tootjate meistritiitlit. Ma usun temasse täielikult, et ta valib õige strateegia."