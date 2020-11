Ralliportaal: Hyundai, Toyota ja M-Sport jätkavad WRC sarjas

Kuigi ükski kolmest võistkonnast pole oma jätkamist ametlikult kinnitanud, teatasid allikad DirtFishile, et nii Hyundai, Toyota kui M-Sport allkirjastasid lepingu enne rahvusvahelise autospordiliidu FIA poolt kinnitatud tähtaega.

DirtFishi sõnul mängis olulist rolli FIA president Jean Todt, kes suutis hübriidtehnoloogia kasutuselevõtus kahtlejad ümber veenda.

"Hübriidtehnoloogia tuleb, selles ei ole mingit kahtlust," rääkis üks allikas portaalile. "Oleme kuulnud, et teised sarjad kipuvad muudatusi edasi lükkama, aga WRC seda ei tee ja selle taga on Jean [Todt]. Mõned detailid peab veel paika saama, aga see on ka kõik."