Eesti lõpetas Rahvuste krossi 12. kohal, Talviku avasõidus kaheksas

Eesti alustas päeva tugevalt, kui Talviku sõitis MXGP ja MX2 ühises avasõidus välja kaheksanda koha. Sebastian Leok alustas samuti hästi ja tõusis sõidu jooksul 36. kohalt 26. kohale, kuid teisel ringil kukkus ning lõpetas 36. kohal. Teises sõidus, kus Leok oli 23. ja Kaarel Tilk 26., tõusis Eesti 12. kohale. Enne viimast sõitu oli Eestil 93 punkti.

Stardid ei õnnestunud kolmandas sõidus kummalgi võistlejal. Talviku (Fantic) alustas sõitu 26. kohalt, tõusis vahepeal 21. positsioonile, kuid langes seejärel mõne koha võrra tagasi. Sõidu keskel tuli ka kukkumine, millega kaotas ta veel neli-viis kohta, ning lõpuks lõpetas Talviku 23. kohal.

"Viimase sõiduga ei jäänud väga rahule. Tsikliga tekkisid juba prooviringil probleemid. Millegipärast võttis esiots ratta kogu aeg kinni, kui hüppasin või kurvi läksin. Ei olnud väga meeldiv nii sõitu alustada. Ka start läks selle nahka," rääkis Talviku pärast sõitu.

Tema sõnul muutus rada päeva jooksul kuivemaks ja seetõttu ka sõit keerulisemaks. "Rada kuivas rohkem ära. Minu sõit muutus kramplikumaks, sooned ei andestanud enam nii palju. See on üks mu probleeme olnud kõvadel radadel sel hooajal. Ei saanud head minekut, võitlesin rohkem iseendaga."

Vaatamata tagasihoidlikumale viimasele sõidule jäi Talviku nädalavahetusega rahule. "Minu esimene sõit täna oli üle ootuste hea. Täitsin oma eesmärgi täielikult. Koondis oli ka kokkuvõttes 12., selle üle on väga hea meel. Üks koht parem kui eelmisel aastal, see on ilus areng. Unustada ei saa ka ilusat laupäeva, kus me kindlalt ennast finaali sõitsime."

Tilk (Husqvarna) suutis viimases sõidus teha tugeva tõusu, parandades oma stardikohta kaheksa positsiooni võrra. Ta alustas 37. kohalt ja lõpetas 29. kohal.

"Muljed on megad! Ma olen väga õnnelik, et mulle see võimalus anti. Rahvuste kross on midagi teistsugust. Ma olen õnnelik. Üldpildis päev läks väga hästi," võttis Tilk nädalavahetuse kokku. "Kõik Eesti poisid on terved. Kõigil juhtus midagi, mis on küll kahju, aga see on motosport, nii võib juhtuda. Teeme trenni, võib-olla järgmisel aastal läheb ilma vigadeta ja paremini."

Eesti kogus kolme sõiduga 109 punkti ja lõpetas Rahvuste motokrossi 12. kohal. Meeskonna lõpptulemusse ei läinud arvesse Leoki esimese sõidu 36. koht. Rahvuste Motokrossil on Eesti järjepidevalt osalenud juba 33 aastat

Leok jäi oma nädalavahetusele hinnangut andes samuti pigem positiivseks. "Okei nädalavahetus oli. Esimesest sõidust oleks võinud midagi head tulla, aga mis teha. Tiimikaaslaste tulemusega jäin väga rahule. Jörgeni esimene sõit oli väga hea. Rada oli hea, tehniline, pikad sooned ja hea kogemus."

Sündmusterohke võistluse võitis Belgia meeskond koosseisus Lucas Coenen, Sacha Coenen ja Liam Everts, kes kogus 23 punkti. Viimaste meetriteni käis neil tihe heitlus Hispaaniaga, kelle ees oli edu vahepeal vaid üks punkt. Lõpuks võitis Belgia pärast 13-aastast vaheaega Rahvuste motokrossi kolmepunktilise eduga.

Peoperemeestel prantslastel ebaõnnestus ka viimane sõit, kui Tom Vialle katkestas. Prantsusmaa pidi leppima kümnenda kohaga. Läti meeskond võitles välja kõrge neljanda koha, mis on nende seni parim tulemus.