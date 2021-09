Hyundai avalikustab uue hübriidauto oktoobris

Adamo ütles reedel, et meeskond on seni testinud hübriidmootoreid senise autokerega. "Panime prototüübi kokku lihtsalt, et auto rajale viia ja kogemust saada. Ütlesin oma inimestele, et nad kujundaksid koleda kerega masina ja nad tegid seda hästi. See ei ole kindlasti see kere, mida kasutame, seega ärge muretsege," ütles Adamo portaali DirtFish vahendusel.

Hyundai pealik lisas, et meeskond alustab täiesti uue hübriidauto testimisega millalgi oktoobrikuus, mis on mõnevõrra hiljem, kui rivaalmeeskonnad M-Sport ja Toyota. "Ma ei tea, kui kaugel ees või taga oleme, ma ei tea, kus teised on. On kasutu väita, et me alustasime teistest varem, aga see ei ole midagi, mille pärast me muretseme. Jõuame neile ilusti järgi," lisas Adamo.

Järgmisel, 2022. aasta hooajal ootavad autoralli MM-sarja ees suured muudatused, kui esimest korda sarja ajaloos võetakse kasutusele hübriidmootoriga autod. Hyundai oli viimane meeskond, kes kinnitas MM-sarjas jätkamise, kui hübriidtehnoloogia välja kuulutati.